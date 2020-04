Fortnite est enfin disponible sur le Google Play Store

Près de deux ans après ses débuts officiels sur le mobile, Fortnite a enfin fait son apparition sur le Google Play Store. Le jeu à succès de Battle Royale était auparavant uniquement disponible en téléchargement sur le site d’Epic Games. Le développeur était strictement opposé à l’idée que Google réduise de 30 % les achats effectués dans l’application jusqu’à aujourd’hui. En effet, elle a maintenant capitulé et a rendu Fortnite accessible à tous depuis le Play Store.

La mise à disposition de Fortnite sur le Play Store est un compromis et Epic Games n’est pas particulièrement heureuse de sa décision. L’entreprise affirme avoir été frappée par une récente prise de conscience du fait que Google place les applications non disponibles sur son marché à un énorme désavantage. Elle avertit les utilisateurs des dangers potentiels pour la sécurité, même s’ils n’existent pas, et bloque l’installation des applications depuis l’extérieur du Play Store.

Pour mettre fin à ces craintes et toucher un public encore plus large, Fortnite est enfin disponible en téléchargement sur la Play Store de Google. Vous pouvez lire la déclaration complète d’Epic Games ici :

Après 18 mois d’exploitation de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes arrivés à une réalisation fondamentale. Google désavantage les applications téléchargeables en dehors du Google Play Store par des mesures techniques et commerciales telles que d’effrayantes fenêtres contextuelles de sécurité et répétitives pour les applications téléchargées et mises à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google qualifiant les sources d’applications tierces de logiciels malveillants, et de nouveaux efforts tels que le Google Play Protect pour bloquer totalement les applications obtenus en dehors du Google Play Store C’est pour cette raison que nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également à exploiter l’application Epic Games et Fortnite en dehors du Google Play Store.

Se plier ax exigences …

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, une recherche rapide de Fortnite sur le Play Store indique que le jeu est désormais disponible en téléchargement. Google avait auparavant affiché une bannière en haut de l’écran, avertissant les utilisateurs que leur jeu de Battle Royale favori n’était pas disponible sur le Play Store de Google. Vous pouvez maintenant vous diriger vers ce lien pour télécharger Fortnite sur votre appareil Android. Le jeu continuera également à être disponible sur l’application Epic Games, comme d’habitude.

Finalement, Epic Games a dû jeter l’éponge, ce qui signifie que la société va maintenant payer à Google la réduction de 30 % imposée par le Play Store pour tous les achats in-app, mais espère toujours que « Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres d’atteindre et de faire du commerce avec les clients sur Android », dans une déclaration officielle.