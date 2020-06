Google Currents remplacera Google+ pour les professionnels le 6 juillet

Selon la personne à qui vous demandez, le nom « Google Currents » aura une signification différente. La plupart n’en auront aucune idée, tandis que d’autres s’en souviendront comme d’une des expériences sociales ratées de Google, davantage axée sur des articles de magazine. Cependant, l’année dernière, Google a réutilisé ce nom pour ce qui serait pratiquement le remplacement de Google+ dans G Suite.

En effet, après la fermeture de Google+ pour les consommateurs en 2018, Google a annoncé que la version G Suite du réseau social Google+ sera rebaptisée « Google Currents ». Plus d’un an plus tard, la société a annoncé que le nouveau service sera officiellement lancé le 6 juillet et que la marque « Currents » sera également introduite dans les applications Google+ existantes sur Android et iOS, a déclaré la société.

Après cette date, Google affirme qu’il ne sera pas possible de revenir à Google+, d’autant plus que celui-ci n’existera plus. Dans un e-mail adressé jeudi aux administrateurs G Suite, Google a déclaré que les utilisateurs professionnels de Google+ seront automatiquement transférés vers la nouvelle plateforme.

Tout sera automatiquement transféré vers le nouveau Google Currents. Les anciennes applications de Google+ ne seront plus prises en charge et les URL de Google+ seront automatiquement redirigées vers Currents. Aucune autre mesure n’est requise pour passer aux nouvelles applications mobiles, mais les utilisateurs doivent être avertis des changements soudains de conception, de marque et peut-être même de fonctionnalité.

De nouvelles fonctionnalités, nouveau look

Le nouveau service sera, semble-t-il, doté d’un « look and feel » actualisé. Il offrira également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris la modération de contenu et des privilèges administratifs, a déclaré la société. Il reprendra également certains concepts de Google+, comme les « tags » et les « streams ».

Google Currents est en version bêta depuis plusieurs mois. Selon le géant de la technologie, il va « impliquer les employés » et leur permettre « d’avoir des discussions constructives ». Il les aidera également à « rester au courant — ensemble », d’où le nom. Les liens Google+ existants continueront à fonctionner et seront redirigés vers Google Currents, a déclaré l’entreprise.

Google a fermé la version grand public de Google+ en 2018, invoquant une faible utilisation. Cette décision fait suite à la découverte d’une faille de sécurité critique dans l’une de ses « API People ». La faille existerait depuis 2015. Elle aurait exposé les données privées d’environ un demi-million de ses utilisateurs à des développeurs tiers. Selon Google, le bug pourrait avoir entraîné la fuite d’informations critiques, notamment le sexe, l’âge, la profession et les adresses électroniques de nombreux utilisateurs.