Google facilite l’utilisation des clés de sécurité avec les appareils iOS

Si vous avez un iPhone et que vous utilisez un compte Google, alors voici une bonne nouvelle : Google a rendu plus facile la sécurisation de votre compte à l’aide de votre smartphone. Les clés de sécurité offrent aux utilisateurs un moyen physique de sécuriser leurs comptes en ligne et Google facilite désormais leur utilisation sur les appareils iOS.

Grâce à un nouveau changement qui permet la prise en charge native de la mise en œuvre du W3C WebAuthn pour les comptes Google sur les appareils Apple, les utilisateurs d’appareils équipés d’iOS 13.3 et plus pourront désormais utiliser la clé de sécurité Titan de l’entreprise pour sécuriser leurs comptes professionnels et personnels.

Les clés de sécurité Titan USB-A et Bluetooth de Google étant toutes deux dotées de la fonctionnalité NFC, les utilisateurs d’iPhone pourront simplement apposer celles-ci sur leur appareil pour se connecter facilement à leurs comptes.

Les clés de sécurité, telles que la YubiKey 5Ci, peuvent également être utilisées pour sécuriser les comptes Google des utilisateurs d’iOS. Et si vous disposez d’un adaptateur Apple Lighting vers USB Camera Adapter, vous pouvez même utiliser n’importe quelle clé de sécurité USB. En outre, les clés de sécurité USB-C peuvent désormais être branchées directement sur les appareils iOS qui ont un port USB-C, comme l’iPad Pro.

Afin de gérer vos clés de sécurité, Google recommande aux utilisateurs d’installer son application Smart Lock. Cette application vous permet également d’utiliser votre iPhone comme clé de sécurité supplémentaire pour votre compte Google.

Programme de protection avancée

Google a introduit sa clé de sécurité Titan pour la première fois en 2018 après avoir exigé que tous ses employés passent à une authentification à deux facteurs basée sur le matériel. L’authentification à deux facteurs, quelle qu’en soit la forme, est meilleure que la simple sécurisation de vos comptes par un mot de passe, mais la 2FA matérielle utilisant des clés de sécurité est l’une des méthodes d’authentification les plus sûres.

Google facilite également l’inscription des utilisateurs d’iOS à son programme de protection avancée. L’entreprise recommande vivement aux utilisateurs présentant un risque élevé d’attaques ciblées, tels que les hommes politiques, les journalistes et les militants, de s’inscrire au programme afin de protéger davantage leurs comptes Google.

En utilisant une clé de sécurité et en vous inscrivant au programme de protection avancée, vous pouvez être tranquille en sachant que votre compte Google sera à l’abri du phishing et d’autres menaces en ligne.