Google Messages permet de répondre avec des réactions emoji

Google ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à son application Messages pour Android, notamment la possibilité de répondre aux messages avec des réactions avec des emojis, ce qui est disponible depuis longtemps dans d’autres applications de messagerie comme Facebook Messenger et l’application Messages intégrée à iOS. Cette fonctionnalité a été testée pour la première fois en mai, mais Google l’a maintenant officiellement intégrée dans la dernière version de son application Messages.

Pour utiliser un emoji de réaction, il suffit de toucher et de maintenir le message auquel vous voulez réagir et une courte liste d’emojis animés s’affichera dans laquelle vous pourrez choisir votre préféré. Cependant, vous ne pourrez utiliser les réactions d’emoji que si le chat RCS est activé.

Voici une image GIF de Google montrant comment utiliser les réactions par un emoji, et à quoi ressemblera ledit emoji :

Google ajoute également une nouvelle fonctionnalité à « Smart Reply » (en français, réponse intelligente), qui suggère déjà automatiquement des réponses potentielles pour vous : il peut désormais suggérer des autocollants emoji en plus du texte. Mais pour l’instant, cette fonction n’est disponible qu’en anglais, selon Google.

Regardez comment cela fonctionne dans ce GIF de Google :

D’autres nouveautés

Si un texte, un emoji ou un autocollant ne suffit pas, Google ajoute d’autres outils pratiques pour vous aider à communiquer dans les messages, notamment un nouveau bouton d’appel vidéo sur lequel vous pouvez appuyer pour passer directement d’une conversation textuelle à un appel vidéo Google Duo et un éditeur de médias que vous pouvez utiliser pour annoter des photos et les partager au sein même d’une conversation.

En plus de tout cela, Google ajoute également des messages vocaux à Google Messages. Cela signifie que vous pouvez désormais envoyer des messages audio aux personnes que vous souhaitez. Quoi qu’il en soit, les nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement et, comme le veut la tradition chez Google, il faudra peut-être attendre un certain temps avant que vous puissiez accéder à ces nouvelles fonctionnalités de Messages sur votre smartphone Android.