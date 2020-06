Le nouveau Honor Play 4 Pro est équipé d’un capteur de température

Honor a relancé la série Honor Play, vieille de deux ans, en Chine. Par le passé, cette série était présentée comme une gamme de jeu abordable et en regardant les nouveaux modèles, il semble que la tendance va se poursuivre. Le nouveau smartphone récemment annoncé par Honor, le Honor Play 4 Pro, est disponible avec un capteur de température infrarouge.

Une vidéo partagée par le compte officiel de la société Weibo montre le smartphone affichant les relevés de température après avoir été tenu au visage et aux poignets des personnes. Les smartphones ont été annoncés en Chine, et on ne sait pas s’ils sortiront à l’international.

Un capteur de température sonne normalement comme une fonction de smartphone de niche, mais à l’ère d’une pandémie où une température élevée peut être le signe de symptômes du COVID-19, il pourrait être un outil utile à avoir sous la main. Bien sûr, son utilité dépend de sa précision. Selon Honor, le capteur fonctionne entre des températures de -20 degrés Celsius et 100 degrés Celsius, ce qui est plus que suffisant pour couvrir l’éventail de potentielles températures du corps humain, et il peut détecter des températures allant jusqu’au dixième de degré.

Au-delà du capteur de température du Honor Play 4 Pro, les autres nouveaux smartphones ressemblent à des modèles de milieu de gamme traditionnels. Le modèle d’entrée de la gamme, le Honor Play 4 est doté d’un écran LCD de 6,81 pouces d’une résolution full HD+ avec un seul trou dans le coin gauche de l’écran. Le plus grand de la gamme, le Honor Play 4 Pro, dispose d’un écran LCD plus petit de 6,57 pouces avec un double trou à l’avant et une résolution de 2 400 x 1 080 pixels.

L’écran couvre 96 % de la gamme de couleurs NTSC et affiche jusqu’à 16,7 millions de couleurs.

Des modèles abordables

Le modèle le moins cher de la gamme est le Honor Play 4, et il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 800, couplé à 6 Go de RAM, et dispose de quatre caméras à l’arrière, dont des caméras primaires, grand-angle, de détection de profondeur et macro. Le modèle Honor Play 4 Pro, plus cher, est équipé d’un processeur Kirin 990, de 8 Go de RAM et de seulement deux caméras à l’arrière, bien qu’il comprenne une caméra zoom. Les deux smartphones supportent la 5G et ont un écran 1080p.

Les deux appareils fonctionneront avec la dernière version 3.1 de Magic UI basée sur Android 10, tandis que le Play 4 Pro dispose d’un support NFC supplémentaire. Ils seront bientôt disponibles à l’achat sur le Vmall de Huawei et sur toutes les plateformes de commerce électronique.

XDA Developers rapporte que le modèle Honor Play 4 Pro équipé d’un capteur de température sera disponible en Chine pour 2 999 CNY (environ 375 euros), tandis que le modèle sans capteur de température coûtera 2 899 CNY (environ 360 euros). Le modèle standard Honor Play 4 débutera à 1 799 CNY (environ 225 euros). Il n’est pas encore clair si certains smartphones seront commercialisés en dehors de la Chine.