Le futur iPad Air 4 pourrait se vanter d’un écran de 11 pouces et d’un port USB-C

La gamme de tablettes iPad Air se situe entre l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Pro haut de gamme en termes de prix. Mais, une nouvelle fuite suggère qu’Apple souhaite que son prochain iPad Air fonctionne davantage comme ses iPad Pro.

Cette année, Apple pourrait lancer un iPad Air avec un écran plus grand et un port USB-C au lieu du traditionnel connecteur Lightning. Selon un rapport de MyDrivers, l’iPad Air de quatrième génération sera doté d’un écran de 11 pouces beaucoup plus grand. Ce dernier provient de sources de fabrication en Chine. Toujours selon le rapport, le nouvel iPad Air 4 sera équipé d’un port USB Type-C.

Les fournisseurs en Chine signalent que le nouvel iPad Air est calqué sur l’iPad Pro de 11 pouces. Cela pourrait signifier que l’iPad Air 4 pourrait être doté de bords d’écran plus fin, analogue à ceux de l’iPad Pro de 11 pouces. Cela permettrait de conserver un châssis de petite taille, tout en y intégrant un écran plus grand. Cela pourrait aussi signifier que la société pourrait ajouter des capteurs de reconnaissance faciale. Cela semble un peu improbable, et ce n’est pas encore confirmé. Cependant, ce serait une belle mise à jour, c’est certain.

Cela pourrait signifier que le futur iPad Air 4 pourrait également être doté de certaines des fonctionnalités de l’iPad Pro – peut-être que la reconnaissance faciale ou un taux de rafraîchissement variable pourraient faire leur apparition.

Le rapport mentionne également un port USB Type-C. C’est un élément très important. Apple a utilisé le port Lightning sur tous ses iPad, sauf l’iPad Pro. Le fait d’utiliser un port USB-C dans l’iPad Air devrait l’ouvrir à toutes sortes d’accessoires tiers, des lecteurs de cartes SD et autres. En outre, l’USB-C pourrait permettre à l’iPad Air de se recharger plus rapidement, et aussi de transférer des données en USB beaucoup plus rapidement.

L’iPad Mini a également été détaillé

Apparemment, la prochaine génération d’iPad Mini restera compatible avec le port Lightning, donc si vous cherchez un nouvel appareil et ne voulez pas perdre tous les câbles Lightning que vous avez, ce pourrait être un bon choix. Il semble que la taille de l’écran de l’iPad Mini passera à 8,5 pouces, contre 7,9 comme l’actuel iPad Mini (2019). Il restera donc le plus petit des iPad, encore plus petit que l’iPad 10.2 d’entrée de gamme.

L’iPad Air et l’iPad Mini devraient être alimentés par la puce A13 Bionic. Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit du processeur que l’on trouve également dans la série d’iPhone 11. L’iPad Pro sera quant à lui équipé de la puce A14X et du support 5G. Selon le rapport, l’iPad Mini restera plus cher que l’iPad d’entrée de gamme. Il est à noter que cette information n’est pas confirmée. Autrement dit, il est important de prendre cette information avec des pincettes.