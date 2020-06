L’iPad Pro de 2021 aura un support 5G et un écran Mini LED

L’iPhone devrait être compatible avec la connectivité 5G en 2020, mais ce n’est pas le seul appareil Apple qui pourrait avoir besoin d’une connectivité réseau. Selon un tweet de L0vetodream, l’iPad Pro sera rafraîchi en 2021, et devrait se vanter de la 5G.

Le tweet donne plus de détails sur le support. En particulier, l’iPad Pro 2021 utilisera le modem 5G Snapdragon X55 de Qualcomm, qui permet d’utiliser des réseaux 5G à moins de 6 GHz et des réseaux mmWave.

L’obtention de la prise en charge de la 5G sera un événement important pour le nouvel iPad Pro, mais ce ne sera pas, semble-t-il, la seule mise à niveau de la tablette en 2021. Nous avons entendu des rumeurs sur la technologie d’affichage Mini LED depuis décembre, lorsque le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a prédit l’utilisation de cette nouvelle technologie pour un prochain iPad Pro.

L0vetodream a évoqué l’utilisation d’un écran Mini LED dans le tweet. La technologie Mini LED permettrait d’obtenir des rapports de contraste beaucoup plus élevés avec des niveaux de noir plus profonds, garantissant un affichage encore meilleur que celui de l’actuel iPad Pro. Les « petits » et « grands » modèles référencés sont vraisemblablement les variantes 11 pouces et 12,9 pouces (ou similaires).

La nouvelle technologie sera alimentée par un nouveau processeur Apple A14X, ce qui ne serait pas une grande surprise. Bien que cela fasse partie de la fuite, cela semble également un peu évident — si l’on considère le fait qu’Apple livre généralement une version améliorée de son dernier processeur dans les modèles haut de gamme d’iPad. Le processeur standard A14 devrait être intégré à l’iPhone 12 lors de sa sortie dans le courant de l’année.

with mini led and 5G X55 baseband https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020

Des caractéristiques attendues

Le compte Twitter L0vetodream est anonyme et on ne sait pas encore exactement qui est derrière tout ça, mais il a déjà fait des prédictions positives par le passé. Cela dit, cette information n’est pas inattendue. Il serait logique que l’iPad Pro prenne en charge la 5G, surtout si cette connectivité est ajoutée à la gamme d’iPhone 12 cette année, ce qui semble probable. La connectivité 5G sur l’iPad pourrait être utile, en particulier pour ceux qui utilisent leur iPad pour des choses comme le streaming vidéo et pour la productivité. Alors que la 5G à faible bande ne fournira probablement des vitesses que légèrement supérieures à celles des bonnes connexions LTE, mmWave pourrait offrir des vitesses de plusieurs gigabits.

La dernière mise à niveau de l’iPad Pro a eu lieu en mars, mais elle était relativement mineure. Le nouveau modèle a ajouté un capteur LiDAR, ainsi qu’un GPU à 8 cœurs dans la puce A12Z, par rapport au GPU à 7 cœurs du A12X, qui figurait dans le modèle précédent.