Ubuntu dépasse Windows XP, le prochain palier est élevé

Comme mentionné plus tôt dans la semaine, Linux continue de se développer, et de plus en plus, et de plus en plus, car les statistiques de tiers montrent que l’adoption de cette alternative à Windows ne cesse de s’améliorer.

Cependant, de toutes les distributions Linux que les utilisateurs peuvent essayer aujourd’hui, il y en a une qui semble recevoir une plus grande attention. Et sans surprise, c’est Ubuntu, la distribution Linux qui a récemment réussi à dépasser Windows XP et qui augmente maintenant sa part de marché à un rythme plus rapide.

Les chiffres de NetMarketShare pour le mois de mai 2020 montrent que Ubuntu fonctionne maintenant sur 2,11 % de tous les systèmes, tandis que Windows XP n’en représente plus que 0,96 %.

Bien qu’à première vue, cela ne semble pas être une réussite notable, c’est en fait le cas, car beaucoup ont préféré utiliser Windows XP sur des ordinateurs plus anciens pour tenter de retarder une mise à niveau matérielle plus importante. Mais il s’avère que certains de ceux qui ne veulent pas investir dans du nouveau matériel ont décidé de passer à Ubuntu, et en même temps, d’obtenir des mises à jour de sécurité et le support de nouvelles fonctionnalités plutôt que de rester avec l’ancienne version de Windows.

Windows XP ne reçoit plus de mises à jour de sécurité depuis avril 2014.

Attention, Windows 8.1 !

Il va sans dire que l’adoption d’Ubuntu devrait également augmenter dans les mois à venir, même s’il va sans dire qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de dépasser les nouvelles versions de Windows.

La prochaine étape à franchir pour Ubuntu est Windows 8.1, qui fonctionne actuellement sur 3,04 % des appareils de bureau, selon la même source. Si la même tendance se maintient, le changement de place pourrait avoir lieu dans deux ou trois mois, selon l’amélioration de la part de marché d’Ubuntu.

Windows 7 reste le deuxième système d’exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs de bureau avec une part de 24,28 %, tandis que Windows 10 est le leader incontesté avec 57,83 %.