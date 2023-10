Ubuntu est l’une des distributions Linux les plus populaires pour les ordinateurs de bureau et les serveurs, et elle sert de base à d’innombrables autres distributions dérivées. Ubuntu 23.10, surnommée Mantic Minotaur, sort aujourd’hui avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à jour en prévision de la version LTS de l’année prochaine.

Canonical a publié Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur, qui est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur le site Web d’Ubuntu. Cette mise à jour est plus riche en fonctionnalités que la version habituelle d’Ubuntu, puisque la prochaine mise à jour sera une version de support à long terme (LTS), qui se concentre davantage sur la stabilité que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

La société a déclaré dans un article de blog, « C’est la version où l’équipe a pour objectif d’apporter autant de changements majeurs que possible pour s’assurer que la communauté a la chance de les prendre en main et de fournir des commentaires pour les affiner davantage avant Ubuntu 24.04 LTS ».

Deux des plus grands changements d’Ubuntu 23.10 se trouvent dans l’installateur. Ubuntu propose désormais par défaut une « installation par défaut », ce qui est assez différent de ce qu’était le « défaut » une version auparavant. « L’installation par défaut est décrite comme « juste l’essentiel, un navigateur Web et des utilitaires de base », tandis que l’installation complète est « une sélection conviviale d’outils bureautiques, d’utilitaires, d’un navigateur Web et de jeux ». L’option « Par défaut » est quelque peu analogue à l’option « Minimal » des précédentes versions, tandis que l’option « Complet » est destinée aux personnes qui ne sont pas en ligne, qui ont des connexions lentes ou qui souhaitent simplement disposer immédiatement d’un maximum d’options.

Pour l’instant, la plupart des gens n’économiseront pas beaucoup, en supposant qu’ils installent à partir d’un fichier ISO. L’ISO d’Ubuntu 23.10 fait 4,6 Go, ce qui est plus petit que les 4,9 Go de l’ISO d’Ubuntu 23.04, mais pas de façon radicale. Cependant, cela pourrait changer ; les employés d’Ubuntu notent qu’ils ont de plus grands projets pour le provisionnement et les options d’installation, qui pourraient se retrouver dans la version 24.04. Pour l’instant, c’est un moyen d’éviter l’encombrement de votre recherche d’applications, si ce n’est de votre disque en général.

Une fois que vous êtes dans votre bureau et que vous avez besoin de quelque chose de plus que quelques applications éparses, vous trouverez la prochaine grande nouveauté d’Ubuntu. Ubuntu 23.10 est livrée avec l’environnement de bureau GNOME 45, sorti il y a quelques semaines. Celui-ci ajoute un nouvel indicateur d’espace de travail, des barres latérales pleine hauteur dans certaines applications système, et de nombreuses améliorations de la convivialité sur l’ensemble du bureau. Il y a également un nouveau centre d’applications (qui remplace Ubuntu Software) pour installer les paquets Snap et les paquets logiciels basés sur Debian, mais surtout pas les paquets Flatpak — Canonical continue de se battre contre l’écosystème Flatpak en faveur de ses propres paquets Snap. Ubuntu transfère également les mises à jour du micrologiciel dans une application distincte afin de réduire l’utilisation des ressources en arrière-plan.

Un support du Raspberry Pi 5

Canonical se targue également de prendre en charge le prochain Raspberry Pi 5, ce qui sera la première fois qu’un appareil Raspberry Pi sera livré avec Ubuntu déjà entièrement fonctionnel. Ubuntu 23.10 prend également en charge le chiffrement intégral du disque à l’aide du Trusted Platform Module (TPM) dans un PC, au lieu d’exiger une phrase de passe pour déverrouiller le disque à chaque démarrage. Cette fonctionnalité est principalement destinée aux entreprises et autres organisations qui déploient des PC Ubuntu, mais elle ne fonctionne pas encore sur les appareils qui nécessitent des pilotes supplémentaires, tels que les PC équipés de cartes graphiques NVIDIA. La société a déclaré : « Nous visons à fournir un support pour une gamme plus large de matériel dans Ubuntu 24.04 LTS ».

Ubuntu 23.10 est désormais disponible sur le site d’Ubuntu, et la mise à jour est également déployée pour Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Unity et les autres versions officielles. Il existe, bien sûr, de nombreuses variantes d’Ubuntu qui ont également intégré des mises à jour du noyau 6.5, leurs bureaux et quelques autres changements uniques.