Windows 10 atteint un record d’adoption avant le lancement de May 2020 Update

Windows 10 a établi un nouveau record personnel en matière de part de marché mondiale, son adoption ayant augmenté le mois dernier pour améliorer encore l’avance sur ses prédécesseurs et les plateformes non Windows.

Les données de NetMarketShare montrent que Windows 10 a été le premier choix le mois dernier avec une part de marché de pas moins de 57,83 %, la plus élevée depuis le lancement du système d’exploitation en juillet 2015. Le deuxième choix reste celui de Windows 7, déjà à abandonné, dont la part de marché a chuté à 24,28 %, tandis que macOS 10.5 est actuellement le troisième choix avec 4,39 %.

Une autre réalisation notable du mois dernier est la croissance globale d’Ubuntu, puisque la distribution Linux a atteint une part de marché de 2 %, soit près du double de celle de Windows XP.

Il faut également souligner le déclin de Windows 7, car de plus en plus d’utilisateurs semblent passer à d’autres systèmes d’exploitation – pas nécessairement Windows, car Linux ne cesse de se développer et de s’étendre. Windows 7 ne bénéficie plus d’une assistance depuis le mois de janvier de cette année, et il est désormais recommandé aux utilisateurs de passer à un système d’exploitation qui reçoit toujours les mises à jour et les correctifs de sécurité.

Windows 10 a atteint un nouveau record personnel juste après le lancement de la mise à jour May 2020 Update, une mise à jour très attendue du système d’exploitation qui a apporté de nombreux changements et fonctionnalités.

May 2020 Update

Également connue sous le nom de version 2004, la mise à jour de mai 2020 apporte des améliorations massives, notamment le Windows Subsystem for Linux 2, or WSL2, qui permet aux utilisateurs d’exécuter Linux en plus de Windows 10.

Le lancement de cette nouvelle version, avec un noyau Linux complet maintenant disponible, pourrait ralentir la migration vers Linux, bien que cela reste à voir à long terme. Pour l’instant, l’adoption de Windows 10 est en hausse, et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour Microsoft.