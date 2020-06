Le OnePlus Z a été repéré sur Geekbench, le lancement est imminent

OnePlus, qui a récemment lancé la série de smartphones OnePlus 8 dans le cadre d’une évolution progressive vers le marché des smartphones haut de gamme, semble faire un virage à 180 degrés vers les smartphones abordables. Les rumeurs d’un OnePlus Z circulent depuis un certain temps déjà. Et aujourd’hui, l’appareil est apparu sur Geekbench.

Le nouvel appareil, dont le nom de produit est OnePlus AC2003, a été repéré sur le site de benchmarking Geekbench. Les spécifications indiquées sur le site suggèrent que cet appareil, qui n’a pas encore été lancé, pourrait être le OnePlus Z.

Ce score de benchmarking qui a été mis en ligne en ce début de semaine sur Geekbench suggère que ce smartphone est alimenté par un processeur octa-core Snapdragon de Qualcomm cadencé à 1,8 GHz, dispose de 12 Go de RAM et fonctionne sous Android 10. Le rapport montre que l’appareil a été capable d’obtenir un score de 612 points pour un score monocoeur et 1955 points pour le score multicœurs.

De plus, la carte mère de ce futur smartphone est répertoriée sous le nom de « Lito ». Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur cette puce, les gens de MySmartPrice ont signalé qu’il pourrait s’agir d’un Snapdragon 765G, et qu’il pourrait être livré avec un modem 5G. Les scores de benchmarks du supposé OPPO Reno 4 avec des spécifications identiques sont presque analogues à ceux du mystérieux appareil OnePlus.

Comme ce smartphone OnePlus dispose de 12 Go de RAM, il pourrait très bien être l’appareil haut de gamme de cette nouvelle catégorie, tandis que l’appareil d’entrée de gamme pourrait disposer de 8 Go de RAM et de plusieurs variantes en fonction de la quantité de stockage embarqué.

La société croit en ces dispositifs abordables

Récemment, nous avons entendu dire que le PDG de OnePlus, Pete Lau, avait parlé de la nécessité d’ajouter de « nouveaux membres » à sa famille de smartphones lors d’une interview. Et aujourd’hui, on voit un benchmark aller en ce sens. Tous ces éléments laissent présager le lancement imminent d’un appareil OnePlus abordable.

Divers rapports ont suggéré que OnePlus pourrait lancer un nouveau smartphone en juillet et comme nous n’avons pas plus d’informations pour le moment, tout ce que nous pouvons faire pour l’instant est d’attendre et de prier.