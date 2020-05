OnePlus confirme un smartphone de milieu de gamme et prévoit de renforcer son écosystème IoT

OnePlus a officiellement confirmé son intention de lancer un smartphone de milieu de gamme cette année. Dans une publication sur le site chinois de micro-blogging Weibo, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré que la société proposera un smartphone de milieu de gamme cette année pour toucher une plus large base de consommateurs. Il a également confirmé cette nouvelle dans une interview accordée à Fast Company, où il a également parlé des plans de l’entreprise pour s’étendre à de nouvelles catégories de produits à l’avenir.

Historiquement, OnePlus a déclaré qu’il s’agissait d’une petite entreprise en pleine croissance, et qu’elle devait donc se concentrer sur quelques produits et ne pas trop s’étendre — c’est pourquoi il n’y avait qu’une seule gamme de produits principaux, à savoir ses smartphones.

Toutefois, Pete estime que OnePlus dispose aujourd’hui d’une expérience, d’une main-d’œuvre et de prouesses technologiques suffisantes pour développer de nouveaux produits. Les premiers fruits de cette incursion seront visibles dans les prochains mois avec une annonce pour l’Inde, suivie d’une expansion sur d’autres marchés.

Les rumeurs concernant un nouveau smartphone OnePlus de milieu de gamme circulent depuis plusieurs mois. Longtemps considéré comme le OnePlus 8 Lite, l’appareil devrait maintenant être commercialisé sous le nom de OnePlus Z. Cependant, Lau n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs concernant le nom dudit smartphone. Il s’est plutôt concentré sur les plans plus larges de la société pour prendre pied sur le marché de l’IoT aux États-Unis et en Europe.

Selon lui : « ce que nous constatons, c’est qu’avec les produits actuels, il y a toujours une demande de la part d’une large base de consommateurs pour un prix plus adapté qui permet à plus de consommateurs d’avoir accès aux produits OnePlus. C’est un point de vue très important, et c’est quelque chose que nous prenons très sérieusement en considération ».

It probably won’t surprise you that at OnePlus we have big plans for where we want to go in the future. Here’s a little glimpse into where we’re headed. https://t.co/L7y33rpTLu

— Pete Lau (@PeteLau) May 27, 2020