Le Apple AirPods Studio pourrait être lancé lors de la WWDC 2020, le 22 juin

Le Apple AirPods Studio — le tout premier casque supra-auriculaire d’Apple — sera apparemment lancé « très bientôt », selon une vidéo dédiée à l’iPhone 12 d’EverythingApplePro. La vidéo partage une mise à jour « exclusive » de Max Weinbach, de XDA Developers, sur le AirPods Studio, qui affirme que le firmware pour le casque supra-auriculaire a été « finalisé » et est prêt à passer dans les unités de production.

Weinbach affirme également une annonce « probable » lors de la WWDC 2020 — qui aura lieu le 22 juin, et que le lancement est « imminent », probablement en même temps que l’iPhone 12.

Cette nouvelle information vient appuyer un rapport de The Information, qui indique que les fournisseurs d’Apple, Goertek et Luxshare, assembleront « au moins une partie des écouteurs au Vietnam et commenceront les livraisons à Apple en juin ou juillet ».

Cependant, nous entendons parler du casque supra-auriculaires d’Apple depuis bien plus longtemps que cela. En 2018, Ming-Chi Kuo, analyste chez KGI Securities, affirmait qu’Apple travaillait sur des AirPods mis à niveau ainsi que sur « un casque supra-auriculaires haut de gamme de sa propre marque, avec un tout nouveau design ».

Ce casque, qui est provisoirement connu sous le nom d’AirPods Studio, pourrait bien être les écouteurs les plus intelligents que nous ayons jamais vus, si l’on en croit les rumeurs sur les capteurs intelligents de détection des oreilles qui ont fait le tour des rumeurs jusqu’ici. Côté design, le AirPods Studio pourrait se décliner en deux modèles : l’un est en tissu ou en faux cuir, et l’autre est un modèle destiné aux amateurs de sport avec de minuscules perforations pour une meilleure circulation de l’air et d’éviter la transpiration.

La rumeur veut que le AirPods Studio soit également équipé de pièces magnétiques interchangeables. Cela permettra aux utilisateurs de changer les coussinets d’oreille s’ils sont usés. Les initiés qui ont vu le prototype du AirPods Studio décrivent sa conception comme très « rétro ».

Un casque très intelligent

En outre, le AirPods Studio devrait proposer certaines des fonctionnalités clés que les gens apprécient dans les AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, un mode de transparence pour la sensibilisation à l’environnement, des commandes tactiles et des commandes vocales Siri. De plus, le AirPods Studio comprendra probablement la toute dernière puce H1 pour un appairage rapide entre les appareils.

Nous ne nous attendons donc pas à ce que le nouveau AirPods Studio soit proposé à un prix raisonnable. En fait, Jon Prosser a affirmé que le nouveau casque 349 dollars — et comme tout indique que la date de sortie sera le 22 juin, nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps avant de le savoir.