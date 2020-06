Mozilla lance Firefox 77, quoi de neuf ?

Firefox reste l’une des alternatives les plus puissantes aux navigateurs Chromium, donc chaque nouvelle mise à jour est censée améliorer son arsenal de fonctionnalités et peaufiner l’expérience avec l’application sur toutes les plateformes supportées. Mozilla vient de lancer Firefox 77, et comme prévu, il y a plusieurs changements notables, y compris un tas de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, Mozilla indique qu’il y a trois nouvelles fonctionnalités dans cette version.

La première nouveauté concerne les recommandations Pocket, qui vont maintenant apparaître dans de nouveaux onglets pour les utilisateurs de Firefox au Royaume-Uni. Cependant, alors que la fonction est censée aider à mettre en évidence les magasins que les utilisateurs peuvent trouver en ligne, Mozilla inclut également une option permettant de désactiver le tout si vous voulez simplement vous en tenir à l’approche originale. Les recommandations de Pocket ne sont actuellement disponibles qu’aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et donc, à partir d’aujourd’hui, au Royaume-Uni.

En outre, Firefox 77 est également accompagné d’améliorations pour WebRender, qui est maintenant disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs utilisant Firefox sous Windows. Mozilla explique ce qui suit : « WebRender continue son déploiement vers davantage d’utilisateurs de Firefox pour Windows, et est maintenant disponible par défaut sur les ordinateurs portables Windows 10 fonctionnant avec des GPU NVIDIA avec des écrans moyens (<= 3 440 x 1 440 pixels) et grands (> 3 440 x 1 440 pixels) ».

La mise à jour d’aujourd’hui affine également la page about:certificate avec des options permettant d’afficher et de gérer les certificats Web, de sorte qu’il est plus facile de travailler avec toutes les données affichées dans cet écran.

Enfin, cette mise à jour comporte 7 corrections de sécurité. Parmi ces failles de sécurité, cinq au total sont classées avec un niveau de gravité élevée, tandis qu’une autre est classée avec un niveau modéré. Une seule a été signalée comme étant de faible gravité. Il y a également des changements concernant les développeurs.

Mettez à jour

Firefox 77 est désormais disponible sous Windows, Linux et macOS, et il est recommandé aux utilisateurs d’installer la nouvelle version dès que possible, notamment parce qu’elle comporte de nombreuses corrections de sécurité. Comme je l’ai mentionné, certains de ces problèmes ont reçu une note de gravité élevée et la correction est la seule solution possible.

Firefox 78, qui est la prochaine version majeure du navigateur, devrait être lancé le 30 juin. Et cela parce que Mozilla est passé d’un cycle de lancement de six semaines pour les mises à jour majeures du navigateur à quatre semaines, ce qui signifie que les nouvelles versions de Firefox sont censées arriver beaucoup plus souvent maintenant. Il va sans dire qu’à partir d’aujourd’hui, la société a également commencé à tester les prochaines versions des navigateurs dans le cadre des autres canaux.