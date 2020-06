Google Duo ajoute de nouveaux émois et un message de chiffrement de bout en bout

L’application d’appel vidéo Duo de Google apporte des modifications visuelles pour faire savoir aux utilisateurs qu’elle dispose d’un chiffrement de bout en bout. Comme l’a indiqué Android Police, l’application affichera désormais sur l’écran de l’appel un texte « L’appel est sécurisé par un chiffrement de bout en bout » avec une icône de cadenas.

Il est à noter que Google Duo dispose d’un chiffrement de bout en bout depuis son lancement en 2016, et c’est peut-être la première fois que de nombreux utilisateurs en entendent parler. Cependant, les utilisateurs de Duo peuvent ne pas être au courant de l’existence de cette caractéristique si précieuse de nos jours, ce qui pourrait expliquer pourquoi Google la met en avant avec cette mise à jour — de la même façon que WhatsApp le fait sur son application lorsque vous passez un appel.

Certes, certains législateurs et responsables de l’application de la loi ne sont pas satisfaits des applications qui utilisent un cryptage de bout en bout, car elles les empêchent de lire un message qu’elles ont intercepté. Seules la personne qui envoie le message et celle qui le reçoit pourront le déchiffrer.

En outre, Duo est en train d’acquérir la capacité de vous permettre d’envoyer plusieurs emojis. L’application avait auparavant la possibilité d’envoyer des emojis de cœur et avec cette mise à jour, les utilisateurs auront le choix entre 11 emojis ( 🙏 😞 👋 🌈 ❗️ 🔜 💖 😘 👍 🌞 🌜). Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, un total de six emojis seront regroupés dans chaque carte et de nouvelles cartes seront formées pour les emojis suivants.

Un déploiement par phases

Alors que les nouveaux emojis sont présents sur mon application Duo, le message d’affirmation de chiffrement de bout en bout sur l’écran d’appel semble manquer. Comme c’est le cas pour toutes les mises à jour côté serveur de Google, le temps d’attente pour obtenir ces fonctionnalités peut varier.

Assurez-vous d’avoir mis à jour la dernière version de Duo disponible dans la boutique Play Store pour augmenter vos chances de disposer de ces deux fonctionnalités. Si vous ne les voyez pas, vous devriez les obtenir dans les semaines à venir, car Google se prépare à un déploiement plus large. Alors, saviez-vous que les appels Duo sont chiffrés de bout en bout ?