Facebook facilite la suppression en masse de vos anciens et embarrassants messages

Facebook lance une nouvelle fonctionnalité intitulée « Gérer l’activité » qui permet aux utilisateurs de supprimer leurs anciens messages. Elle peut être utilisée pour supprimer des messages individuels ou en masse, et Facebook indique qu’elle offrira des options de filtrage pour aider à trouver les messages contenant des personnes spécifiques ou dans une certaine période. Cette fonction sera d’abord proposée aux applications mobiles de Facebook.

Selon Facebook, cette fonctionnalité est destinée à « faciliter votre présence sur Facebook afin de refléter plus précisément qui vous êtes aujourd’hui ». Par exemple, cela suggère que quelqu’un pourrait vouloir supprimer d’anciens contenus lorsqu’il est sur le point de commencer à travailler à plein temps après l’université ou supprimer les messages qui lui rappellent une ancienne relation.

Facebook existe depuis si longtemps maintenant que la plupart de ses utilisateurs sont des personnes très différentes de ce qu’elles étaient lorsqu’elles ont rejoint le réseau social. Ils sont plus âgés et (espérons-le) plus sages, et il est peu probable qu’ils souhaitent que les anciens messages Facebook reviennent les hanter.

Pour éviter ce sort, Facebook a donc lancé la fonction « Gérer l’activité », qui permet de supprimer les anciennes publications de Facebook. Il existe plusieurs options pour supprimer un message du fil d’actualités. Il peut être envoyé à la poubelle, où il sera immédiatement retiré de la consultation publique, mais seulement supprimé définitivement 30 jours plus tard. (Les messages peuvent être supprimés manuellement plus tôt.) Il est également possible d’archiver un message, ce qui signifie qu’il n’est plus public, mais qu’il peut toujours être consulté en privé.

Comment supprimer vos anciens messages Facebook ?

Une fois que vous avez accès à la fonction « Gérer l’activité », vous pouvez supprimer les anciens messages à volonté. Il vous suffit d’ouvrir votre journal d’activité et de cliquer sur « Gérer l’activité ». Vous aurez alors la possibilité de gérer vos messages, en les classant par ordre chronologique.

Si la ou les publications que vous souhaitez supprimer sont récentes, il vous suffit de faire défiler la page vers le bas pour les retrouver. Cependant, vous pouvez également utiliser des filtres pour affiner vos résultats. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton Filtres et de filtrer vos messages par catégorie, date ou personnes. Tous ces filtres sont explicites.

Mieux vaut tard que jamais

« Gérer l’activité » est la dernière tentative de Facebook pour donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données. L’année dernière, elle a finalement lancé son outil Clear History, qui permet aux utilisateurs de déconnecter leurs données de navigation sur le Web de leur compte Facebook. Cependant, malgré son nom, Clear History ne supprime pas ces données ; il supprime simplement le lien entre celles-ci et votre compte Facebook.

Il s’agit d’un bon outil (bien qu’il soit très en retard) que nous aurions aimé que Facebook lance il y a des années. Combien de personnes ont perdu leur emploi ou ont vu leurs relations s’effondrer à cause de vieilles publications Facebook qui reviennent les hanter ? Pourtant, mieux vaut tard que jamais.