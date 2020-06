La mise à jour vers iOS 14 ne semble laisser aucun iPhone à l’abandon

Apple devrait lever le voile sur iOS 14 à l’automne de cette année et, naturellement, certains pensent que le géant de la technologie va mettre fin au support d’une autre série de vieux modèles d’iPhone. En d’autres termes, beaucoup s’attendent à ce que iOS 14 ne soit disponible que pour l’iPhone 7 et les modèles plus récents, ce qui signifie que les possesseurs d’un iPhone 6 resteraient pour toujours avec iOS 13.

Mais ce n’est pas vraiment ce qui va se passer, indique The Verifier, car Apple ne veut laisser aucun iPhone derrière elle cette année. Si cela est vrai, cela signifie que des appareils aussi anciens que les iPhone 6S et iPhone 6S Plus de 2015 ainsi que l’iPhone SE original de 2016 seront capables d’exécuter la prochaine mise à jour logicielle.

Cela signifie également que les appareils plus récents pourront exécuter le logiciel. Cette liste comprend l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone SE de cette année.

Le rapport indique également que la série d’iPhone 7 bénéficiera d’un support supplémentaire de deux ans, ce qui signifie que vous pourrez peut-être même télécharger iOS 15 en 2021.

C’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour ceux qui s’en tiennent aux anciens modèles d’iPhone. Mais d’un autre côté, gardez à l’esprit que l’expérience complète ne sera possible que sur les appareils les plus récents. Ainsi, même si les iPhone 6 seront toujours mis à jour vers iOS 14, vous n’aurez pas tous les avantages de cette version. Si vous êtes d’accord avec cela et que vous n’êtes pas intéressé par tout ce que cette mise à jour est censée vous apporter, alors tout devrait bien se passer.

Une preview bientôt ?

Alors que iOS 14 sera mis en production en septembre, Apple devrait présenter en avant-première la nouvelle mise à jour plus tard dans le mois lors de sa traditionnelle WWDC (l’événement n’aura lieu qu’en ligne, donc tout le monde pourra la suivre). Il est fort probable qu’une première version bêta d’iOS 14 sera également mise en ligne peu de temps après pour ceux qui souhaitent l’essayer avant le lancement automnal.

Bien entendu, il est important de prendre ce rapport avec des pincettes, car il est possible que les plans d’Apple changent du jour au lendemain et que la société finisse par abandonner les plus anciens iPhone. Pour l’instant, rien n’est confirmé sur ce plan, nous en saurons donc plus sur cette mise à jour à la WWDC le 22 juin prochain.