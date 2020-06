La bêta de Android 11 s’est accidentellement déployée, voici ce qui a changé

La version bêta d’Android 11 devait être lancée en fanfare virtuellement, mais, par solidarité avec les manifestations actuellement en cours aux États-Unis, Google a décidé de retarder cet événement pendant un certain temps. Cependant, quelqu’un à Mountain View n’a peut-être pas reçu le mémo à temps pour empêcher la diffusion de cette mise à jour bêta de Android 11 à quelques développeurs.

En effet, Google semble avoir fait une erreur et a poussé la mise à jour de la bêta d’Android 11 à certains utilisateurs de smartphones Pixel. Voici un avant-goût de ce que l’on peut attendre de la version bêta.

Nous avons déjà vu un de ces changements sous la forme du nouveau menu du bouton d’alimentation qui accueillera les utilisateurs. Bien sûr, c’est un changement assez substantiel qui transforme ce qui a toujours été un simple ensemble de boutons en un nouvel ensemble de commandes en plein écran. Cela dit, Android 11 ne serait guère passionnant si c’était le seul changement, et, heureusement, ce n’est pas le cas.

Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers a partagé d’autres informations, allant de la simple esthétique aux nouvelles fonctionnalités. Vous en avez assez de vos formes d’icônes en forme de squircle (intermédiaire entre un carré et un cercle) ? Android 11 en supportera trois nouvelles conceptions d’icônes.

Screenshots of these 3 icon shapes pic.twitter.com/lU4kDkOZcV

Peut-être plus intéressante est la nouvelle fonction de suggestions d’applications sur le Pixel Launcher. Pour ne pas être confondu avec les applications publicitaires, cette fonctionnalité est censée recommander des applications qui varient selon l’heure de la journée en fonction de vos habitudes. Heureusement, cette fonctionnalité est totalement facultative si vous êtes du genre à ne pas laisser de telles choses au hasard.

Onboarding/tutorial messages for the feature. pic.twitter.com/GS2K7gzizP

Il existe également une fonction de « reprise des médias » qui place un lecteur de médias, et pas seulement des contrôles de médias, dans les paramètres rapides d’Android 11. Cependant, celui-ci reste une option pour les développeurs, ce qui signifie qu’il peut ou non atteindre la version finale lors du lancement public d’Android 11 dans quelques mois.

Remember the wild media player in Quick Settings experiment we found in DP1? https://t.co/s01QQNmdYv

It’s live in Beta 1 as a Developer Option called “media resumption.” pic.twitter.com/CKlbG7wYNh

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020