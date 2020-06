Beats confirme les quatre coloris du Powerbeats Pro qui seront lancés le 9 juin

Les écouteurs sans fil de marque Beats, propriété d’Apple, se verront ajouter quatre nouvelles couleurs à la palette de choix, et ces nouvelles teintes seront disponibles à partir du 9 juin. En effet, en fin de semaine dernière, Beats by Dr. Dre (Beats) a annoncé quatre nouveaux coloris de ses écouteurs Powerbeats Pro Totally Wireless.

Les nouvelles teintes sont beaucoup plus vives et plus éclatantes que la gamme originale et comprennent « Jaune Printemps », « Rose Nuée », « Rouge Lave » et « Bleu Glacier ». Elles viendront s’ajouter aux options Powerbeats Pro déjà disponibles sur le marché, qui comprennent le vert bouteille, le noir, le marine et crème. Ils seront disponibles sur le site Web d’Apple, dans les boutiques et chez d’autres revendeurs le 9 juin au prix standard de 249,95 euros.

Au lieu d’un communiqué de presse, Beats a « annoncé » les nouvelles couleurs en collaboration avec l’organisation de jeux FaZe Clan.

Les Powerbeats Pro sont sortis pour la première fois en avril 2019, et il est assez courant pour Beats de sortir de nouvelles couleurs de ses produits. Toutefois, ces nouveaux Powerbeats Pro sont également passés par la FCC, ce qui indique qu’il pourrait y avoir eu un léger ajustement à l’intérieur des écouteurs. Mais aucune des spécifications pour ces nouvelles couleurs n’a changé. Ils offrent toujours :

Jusqu’à 9 heures d’autonomie continue (24 heures avec le boîtier)

Résistance à la sueur et à l’eau IPX4

Crochets auriculaires ajustables pour un parfait ajustement

Des boutons physiques sur chaque écouteur pour le contrôle du volume et de l’audio

La puce H1 d’Apple pour un appairage aisé, et des commandes vocales « Hey Siri » en mains libres

La performance audio reste également la même, ce qui est une très bonne chose

D’élégants écouteurs

Comme avant, le boîtier de charge est noir, quelle que soit la couleur des écouteurs que vous recevez. Il se charge depuis le connecteur Lightning. Malheureusement, Beats n’a pas encore offert une solution de charge sans fil pour les Powerbeats Pro.

Ils restent également un excellent choix pour les personnes qui veulent une option élégante — il est indéniable qu’ils sont l’option la plus élégante dans leur gamme de prix, et ces nouvelles couleurs renforcent cela.