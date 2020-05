Sony prévoirait un événement pour la PlayStation 5 le 3 juin

Il semble que nous allons enfin en savoir plus sur la PlayStation 5, qui devrait sortir au cours de la saison des vacances de 2020. La PS5 de Sony pourrait bien être en route plus tard dans l’année, mais nous n’avons encore rien entendu de concret de la part de la société au sujet de la console. La seule chose que Sony a donnée jusqu’à présent est la configuration interne de la PS5 et le contrôleur DualSense de la PS5. Nous attendons toujours de recevoir plus de détails, en particulier sur les jeux PS5, et sur l’aspect qu’ils auront sur la prochaine génération de console.

Un nouveau rapport de VentureBeat indique que Sony prévoit un événement pour le 3 juin, ce qui est tout à fait logique, car c’est à peu près le moment où Sony aurait normalement tenu une conférence à l’E3 pour sa PS5, l’événement commercial de l’industrie du jeu vidéo, désormais annulé. Le rapport affirme que l’information provient de sources familières avec les plans de la société.

Pour l’instant, nous ne savons pas ce que Sony va montrer lors de l’événement, mais nous nous attendons à ce que la société retienne certaines informations pour de futures révélations. En général, les fabricants de consoles présentent le matériel et fournissent quelques spécifications, puis révèlent le prix et la date de sortie à une date ultérieure. Cela permet à la société de faire de l’anticipation et de la médiatisation à mesure que la date de sortie se rapproche.

En outre, on s’attend à voir une démonstration de jeux lors de la révélation de la PlayStation 5, car Sony semble consciente des critiques auxquelles Microsoft a dû faire face lorsqu’elle n’a pas montré suffisamment de jeux lors de la révélation de la Xbox Series X.

Le PDG de la société, Kenichiro Yoshida, a déclaré la semaine dernière que la société dévoilera bientôt une convaincante gamme de jeux PS5. Il est très probable que le 3 juin soit la date à laquelle la société présentera ces jeux. Après tout, les fans sont déçus par l’événement de révélation du gameplay de la série Xbox X de Microsoft. Si Sony parvient à présenter davantage de titres AAA avec des images réelles de gameplay, cela devrait être un bon pas en avant.

Un événement pas encore confirmé

Nous ne nous attendons pas à ce que l’entreprise donne beaucoup d’informations sur la PS5 à ce stade. Il est peu probable que nous entendions des teasers sur les prix ou le calendrier de lancement à l’heure actuelle. Cependant, une belle gamme de jeux avec quelques grands noms devrait suffire.

Il est à noter que la société n’a pas encore annoncé officiellement l’événement du 3 juin, alors prenez cette information avec une pincée de sel. Cependant, nous restons attentifs à ce qui se passe. Revenez nous voir pour d’autres mises à jour. En raison de la pandémie liée au COVID-19, ces plans pourraient changer, car toutes les entreprises doivent faire preuve de souplesse pour faire face à l’état actuel du monde.