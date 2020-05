Le puissant Raspberry Pi 4 dispose désormais de 8 Go de RAM

La Fondation Raspberry Pi a officiellement lancé une version améliorée du Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM. Et, elle est disponible aujourd’hui pour seulement 75 dollars. La Fondation explique que la puce BCM2711 permet d’utiliser jusqu’à 16 Go de RAM sur le Raspberry Pi 4, et a donc décidé de s’associer à Micron pour mettre à disposition une version de 8 Go cette année.

Toujours étonnamment abordable, le nouveau Raspberry Pi 4 de 8 Go arrive moins d’un an après le lancement du modèle de 4e génération, au cours duquel la société affirme avoir réalisé près de 3 millions de ventes. Cependant, à l’époque, il n’existait que des variantes de 1 Go, 2 Go et 4 Go de Raspberry Pi 4. Depuis le lancement, la société a baissé le prix du Raspberry Pi 4 de 2 Go, le faisant passer de 45 à 35 dollars. Cependant, certains utilisateurs ont continué à vouloir une version avec une plus grande quantité de mémoire vive.

Il va sans dire que la mise à niveau vers 8 Go sur le Raspberry Pi 4 s’accompagne d’autres changements. Les composants de l’alimentation électrique ont également dû être réajustés, car les 8 Go de RAM nécessitent des courants de pointe plus élevés. L’alimentation a donc été déplacée du côté droit du Raspberry Pi 4, là où se trouve son connecteur d’alimentation USB-C.

Le résultat devrait être une carte capable de tout gérer, depuis les logiciels plus puissants et les charges de travail des serveurs, jusqu’à un plus grand nombre d’onglets de navigateur si vous utilisez le Raspberry Pi 4 comme un PC.

Raspberry Pi OS en 32 et 64 bits

En outre, la Fondation annonce également une version bêta de 64 bits de son propre système d’exploitation, qui a renommé Raspbian en Raspberry Pi OS pour une approche plus logique à l’avenir. La version 64 bits est spécialement conçue pour tirer pleinement parti de la mise à jour de 8 Go du Raspberry Pi 4, mais il existe bien sûr plusieurs autres systèmes d’exploitation qui peuvent être utilisés, y compris Ubuntu lui-même.

Cependant, Raspberry Pi OS de 64 bits est livré avec le même ensemble d’applications et d’environnement de bureau que la version 32 bits, mais il utilise le portage Debian arm64 spécifiquement pour la nouvelle version Raspberry Pi 4 d’aujourd’hui. « Alors que notre communauté grandit, nous voulons nous assurer qu’il est aussi facile pour les nouveaux utilisateurs de trouver notre système d’exploitation recommandé pour Raspberry Pi. Nous pensons que le nouveau nom aidera davantage de gens à se sentir en confiance pour utiliser nos ordinateurs et nos logiciels », déclare la Fondation Raspberry Pi.

En plus du nouveau modèle de 8 Go, le Raspberry Pi 4 est disponible avec 4 Go et 2 Go de RAM respectivement pour 55 et 35 dollars.