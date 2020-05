Twitter permet de programmer et d’enregistrer des brouillons de tweets à partir de son application Web

Parfois, vous pouvez avoir une idée géniale pour un tweet, mais vous ne voulez pas le poster tout de suite. Alors qu’un certain nombre d’outils tiers proposent déjà la programmation de tweet, Twitter lui-même vient de lancer cette fonctionnalité pour son application Web.

Selon Twitter, vous pouvez désormais programmer des tweets directement à partir de l’application Web principale. C’est facile à faire. Lorsque vous composez un tweet, vous devriez voir une petite icône de calendrier sur la rangée inférieure d’icônes au bas de la fenêtre de composition. Cliquez dessus et vous pouvez spécifier quand vous voulez que votre tweet soit envoyé.

Si vous n’avez pas accès à cette expérience, vous devez utiliser Tweetdeck ou un autre service tiers qui prend en charge cette fonctionnalité si vous souhaitez programmer des tweets.

La programmation des tweets peut être utile pour diverses raisons. Vous pouvez avoir une foule de pensées que vous voulez partager avec vos abonnés, mais vous pouvez être réticent à les bombarder dans un court laps de temps. Ou vous souhaitez peut-être tweeter quelque chose qui coïncide avec un événement ou une annonce extérieure, mais vous ne pouvez pas le faire sur le moment. De plus, certaines personnes de la communauté Twitter utilisent des outils pour savoir quand leurs tweets reçoivent le plus d’engagements, donc une fonction de programmation peut être utile ici aussi (surtout si elle suggère que vous devriez poster à 3 heures du matin).

Voici une vidéo de Twitter montrant comment la programmation et la sauvegarde d’un brouillon de tweet fonctionnent :

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time——all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

—Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020