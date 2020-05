Les futurs AirPods doté de capteurs de lumière pour une meilleure surveillance de la santé ?

Les rumeurs concernant les AirPods circulent en ce début de semaine, et la dernière information qui nous parvient suggère qu’Apple prévoit d’équiper les futures versions des AirPods de capteurs de lumière ambiante. Et, ces capteurs pourraient les rendre beaucoup plus utiles en tant qu’appareils de surveillance de la santé.

Un rapport publié par DigiTimes et relayé par MacRumors transmet des informations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple selon lesquelles la production de ces capteurs de lumière ambiante est en train de s’accélérer, très probablement pour se préparer à l’arrivée de nouveaux écouteurs sans fil.

Il y a beaucoup de points à prendre en considération, et il n’y a pas nécessairement une seule façon de les assembler. Mais cela dit, il serait très logique qu’Apple veuille renforcer les capacités de suivi de la condition physique des AirPods, comme elle l’a fait avec l’Apple Watch.

En effet, nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs dans ce sens. La santé et la forme physique sont au centre des préoccupations d’Apple, avec l’Apple Watch mentionné plus haut, qui propose toutes sortes de capteurs et de fonctions pour rendre votre vie saine et équilibrée.

Les analystes d’Apple ont aussi déjà pesé le pour et le contre en prédisant que les AirPods d’Apple obtiendront progressivement des capteurs supplémentaires liés à la condition physique. Du point de vue d’Apple, plus l’application Apple Santé peut obtenir de données, mieux c’est. La lumière peut être diffusée à travers les vaisseaux sanguins pour mesurer la fréquence cardiaque et le pouls, et pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang — la quantité de lumière qui passe à travers peut être interprétée pour déterminer ces mesures et d’autres encore.

Pour les PowerBeats Pro ?

Mais comme le souligne MacRumors, les AirPods pourraient avoir besoin d’une nouvelle conception pour que cela fonctionne. Il est possible que la technologie doive attendre qu’une nouvelle version des PowerBeats Pro arrive sur le marché.

C’est peut-être un point à surveiller dans la troisième génération d’AirPods, qui devrait arriver l’année prochaine. Ne soyez pas surpris si l’amélioration de la santé et le suivi de la condition physique figurent parmi les principales caractéristiques incluses pour inciter les gens à mettre à niveau leurs écouteurs.