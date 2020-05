Les Powerbeats Pro d’Apple divulgués dans quatre nouvelles couleurs vives

La prochaine sortie majeure de Beats a été livrée cette semaine sous la forme d’une fuite par WinFuture, en quatre nouvelles couleurs. Les écouteurs sans fil Apple Powerbeats Pro ont été livrés dans les coloris suivants : Glacier Blue (bleu clair), Cloud Pink (rose), Spring Yellow (jaune), et Lava Red (rouge). Les images suggèrent que la société est prête à embrasser l’optimisme et un avenir plein de tons attrayants et chatoyants et un dévouement soutenu à la marque et au logo Beats.

Les Powerbeats Pro d’Apple devraient se vanter de la même puce H1 que celle qui équipe les AirPods d’Apple de seconde génération. Cela signifie qu’ils sont prêts à se vanter de l’assistance vocale de Siri grâce à la technologie du microphone embarqué. Ces écouteurs se connectent à l’iPhone, à l’Apple Watch et à la plupart des autres smartphones équipés d’une connectivité Bluetooth. Malheureusement, ces nouveaux Beats, marque appartenant à Apple, n’ont pas de suppression active du bruit.

La première itération de ces écouteurs est arrivée dans des tons plus sombres. Si vous les aviez achetés par le passé, vous auriez dû les choisir dans les coloris blanc, vert, bleu foncé, et noir. Les Powerbeats Pro ont été divulgués dans des tons cette semaine qui montrent clairement qu’Apple est prêt pour l’été, avec des couleurs qui semblent beaucoup plus vives et colorées en comparaison.

Les écouteurs Powerbeats Pro que vous voyez ici coûteront environ 249,95 euros, tout comme leurs prédécesseurs. Il est peu probable que beaucoup de choses aient changé à l’intérieur des écouteurs par rapport aux originaux.

Une date de sortie est actuellement prévue pour le 1er juin, avec une révélation prévue dans les jours à venir, mais WinFuture note que ces dates pourraient être sujettes à changement.

Nouvelle stratégie pour Apple ?

Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle orientation par le géant à la pomme croquée. Il a été suggéré cette semaine que la collection d’iPhone 12 sortira cette année sans écouteurs inclus dans la boîte. Cela ne serait pas nécessairement fait pour soutenir les ventes des AirPods d’Apple, mais cela pourrait bien en être le résultat.

Autrement dit, vous pouvez être sûr qu’Apple va tout faire pour vous proposer des écouteurs sans fil à différents prix avant la sortie de l’iPhone 12.