Microsoft affirme qu’il n’abandonnera pas Skype malgré le succès de Teams

L’adoption rapide de Microsoft Teams, associée à son orientation accrue vers le consommateur, a été considérée par beaucoup comme un mélange qui finirait par convaincre Microsoft qu’il est temps de laisser tomber Skype.

Microsoft a créé la confusion et l’inquiétude lorsqu’elle a annoncé la récente croissance de Skype, alimentée par la pandémie. La plateforme a dépassé les 40 millions d’utilisateurs quotidiens, ce qui représente un taux de croissance de 70 % d’un mois sur l’autre. Pendant ce temps, les appels entre utilisateurs de Skype ont augmenté de 220 %. Dans des circonstances normales, personne ne rêverait que Skype soit en fin de vie avec ces chiffres de croissance. Pourtant, lorsque Microsoft a annoncé qu’elle mettrait en place Teams pour les consommateurs, elle a tenu à préciser que les utilisateurs pourraient continuer à utiliser Skype pour leurs communications personnelles « en attendant ». Mais, cela ne signifie pas que Skype est en fin de vie.

Et bien qu’à un certain niveau, cela soit logique, surtout que Teams semble déjà prêt à remplacer Skype, l’entreprise affirme que ce n’est pas le cas. Les applications Microsoft Teams et Skype continueront à vivre côte à côte, tout comme Facebook Messenger et WhatsApp coexistent ces jours-ci.

C’est ce que Jeff Teper, CVP de Microsoft 365, a déclaré à VentureBeat, en soulignant qu’il n’est pas prévu d’abandonner Skype pour le moment. « Facebook, par exemple, a de multiples outils avec Instagram, Messenger et WhatsApp », a expliqué Teper. « Tous ces outils continuent de se développer. Ils ont travaillé pour interagir avec eux. Ils ne forcent pas une migration d’un de leurs outils de consommation vers un autre. C’est ainsi que je vois notre terrain de jeu, du moins à court terme. Teams a une saveur très différente de celle de Skype. Il se chevauche dans le même besoin, tout comme Messenger et WhatsApp le font depuis Facebook. Et donc, nous allons les faire interagir, mais nous allons continuer à montrer de l’amour à la clientèle de Skype ».

Et, Skype continuera de s’améliorer de plus en plus. Ironiquement, l’une des plus importantes est l’interopérabilité avec Microsoft Teams, car Microsoft veut que les utilisateurs des deux plateformes puissent envoyer des messages et passer des appels comme s’ils utilisaient le même service.

Une interopérabilité entre Skype et Teams

« Nous continuons à investir dans Skype. Il se développe à travers tout cela. Vous verrez de nouvelles fonctionnalités. Vous verrez Skype et Teams interagir. Au fur et à mesure que Teams s’installera chez les consommateurs et fera davantage de choses, je pense que les gens choisiront Teams. Mais, nous n’allons pas nous montrer trop sévères à ce sujet. Les gens adorent Skype. Nous n’allons donc pas nous emballer », a déclaré Teper.

Microsoft a acquis Skype en mai 2011 pour 8,5 milliards de dollars, l’une des plus grosses transactions de son histoire. La transaction a été conclue en octobre de la même année et depuis lors, Skype a été intégré dans une série de produits Microsoft, y compris directement dans Windows 10.