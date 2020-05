Facebook annonce une option de télétravail permanente pour ses employés

Ainsi, dans un geste qui illustre la rapidité avec laquelle la pandémie du COVID-19 remodèle l’économie mondiale, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé jeudi dernier que l’entreprise allait adopter la culture du télétravail. En effet, elle offre une option de télétravail permanent à un grand nombre de ses employés actuels. « Au cours des 5 à 10 prochaines années, je pense que nous pourrions avoir 50 % de nos employés travaillant à distance, mais nous allons y arriver de manière mesurée. Je pense que Facebook sera l’entreprise la plus avant-gardiste en matière de télétravail à notre échelle, et nous avons travaillé sur un plan réfléchi et responsable pour y parvenir », a écrit Zuckerberg sur Facebook.

Dans le cadre de cet objectif, Facebook va se concentrer sur le recrutement à distance. Zuckerberg indique que Facebook embauchera des ingénieurs expérimentés dans les 4 heures qui suivent une ville où il y a un bureau d’ingénieurs Facebook. Cela inclut des régions telles que Philadelphie, Pittsburgh, Portland et San Diego. L’entreprise va également mettre en place de nouveaux hubs à Atlanta, Dallas et Denver.

Selon Zuckerberg, plus de la moitié des employés de Facebook sont aussi productifs qu’ils l’étaient avant la pandémie de coronavirus. Il affirme qu’environ 40 % des employés sont intéressés par du télétravail à temps plein. Parmi ces employés, 75 % sont prêts à changer de lieu de travail.

À court terme, le passage de Facebook au télétravail s’est avéré nécessaire. Lorsque l’entreprise commencera à rouvrir certains de ses bureaux le 6 juillet, elle prévoit de réduire le taux d’occupation à 25 % de la normale, a déclaré l’entreprise. Et, les exigences de sécurité supplémentaires pour entrer dans les bureaux, qui comprennent des masques obligatoires et des contrôles de température, vont probablement éloigner de nombreux travailleurs pendant beaucoup plus longtemps.

Mais après avoir interrogé les employés et parlé avec les dirigeants d’autres entreprises qui ont recours à du télétravail, Zuckerberg a déclaré qu’il était convaincu des avantages d’une main-d’œuvre plus répartie. Cette évolution permettra donc d’ouvrir les emplois sur Facebook à un plus grand nombre de candidats, et pourrait avoir un effet positif sur l’environnement.

Des options chez les grosses entreprises

Cela dit, il y a un hic dans le système de télétravail de l’entreprise : le salaire. Comme l’indique CNBC, les salaires seront ajustés en fonction du coût de la vie dans la région de l’employé. « Nous ajusterons le salaire en fonction de votre lieu de travail à ce moment-là. Il y aura de graves conséquences pour les personnes qui ne sont pas honnêtes à ce sujet », a-t-il déclaré.

Facebook, qui compte plus de 48 000 employés répartis dans 70 bureaux dans le monde, est la plus grande entreprise à avoir adopté une approche agressive du télétravail dans le sillage de la pandémie. Mais, Facebook n’est pas la seule entreprise à avoir mis en place des options de télétravail. Google a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’entreprise proposera une option de télétravail pour le reste de l’année 2020, et Twitter veut également mettre en place le télétravail à vie pour certains de ses employés.