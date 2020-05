Le Google Doodle célèbre le mbira, l’instrument national du Zimbabwe

Le 21 mai marque le début de la semaine de la culture au Zimbabwe, et Google se joint à la célébration avec un jeu en guise de doodle sur la page d’accueil qui vous permet de jouer à l’instrument national du Zimbabwe, le mbira.

Le mbira est un instrument de musique africain, traditionnel du peuple shona du Zimbabwe. Il se compose d’une planche de bois (souvent équipée d’un résonateur) avec des dents métalliques décalées attachées, jouées en tenant l’instrument dans les mains et en pinçant les dents avec les pouces (au minimum), l’index droit (la plupart des mbira), et parfois l’index gauche.

La musique jouée sur le mbira se compose souvent de deux ou plusieurs parties imbriquées et répétitives séparées par une nature polyrythmique aux multiples facettes. Les chansons se prêtent à l’improvisation, il n’y a donc pas deux performances identiques.

Le jeu Google Doodle d’aujourd’hui raconte la mignonne histoire d’une jeune fille qui regarde avec beaucoup d’intérêt une vieille dame jouer du mbira, avant de grandir et d’inspirer la prochaine génération de joueurs de mbira. Le jeu lui-même consiste à taper sur la bonne touche lorsque la note arrive sur la piste, un concept qui devrait être assez familier pour ceux qui ont joué à Guitar Hero.

Tout au long du jeu, vous apprendrez et jouerez avec des chansons traditionnelles et modernes. Une fois que vous avez terminé les quatre niveaux, vous avez la possibilité de jouer librement avec le mbira en tapant, en cliquant ou en utilisant votre clavier.

Pour s’assurer que le doodle d’aujourd’hui soit aussi authentique que possible, l’équipe de Google Doodles a fait un voyage au Zimbabwe et a travaillé en étroite collaboration avec le peuple shona pour capturer et partager le cœur de leur culture. Voici ce qu’elle indique :

L’un des obstacles était sans aucun doute la structure narrative du projet : nous voulions nous assurer de refléter la culture du Zimbabwe et du mbira aussi précisément et respectueusement que possible, mais sans nous réapproprier son histoire. Il y a tellement d’aspects riches de cette culture qu’il était difficile de choisir ce qu’il fallait montrer. Par exemple, nous avons visité une école au Zimbabwe où les élèves avaient appris le mbira et où ils ont présenté un merveilleux spectacle. Nous avons également vu comment la sculpture shona est aussi un aspect très important de la culture là-bas. Et nous avons rencontré tant de gens merveilleux. J’aurais aimé que nous puissions tout partager ! Mais j’espère que le Doodle ouvrira la curiosité des gens pour en découvrir plus sur l’instrument et cette merveilleuse partie du monde.