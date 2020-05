Build 2020 : Microsoft lance officiellement Windows Terminal 1.0

Microsoft a officiellement lancé la première version stable de Windows Terminal pour Windows 10, après que la société ait déjà présenté la première preview lors de l’édition 2019 de sa conférence Build, celle réservée aux développeurs.

Le nouveau Terminal Windows regorge de fonctionnalités utiles. Les fonctionnalités mises à part, le cœur de l’environnement de la console a été modernisé. Windows 10 dispose d’un environnement terminal intégré qui est tout à fait rétrocompatible, donc ces changements ne pourraient pas arriver à l’environnement console intégré de Windows 10.

Windows Terminal a beaucoup évolué depuis la première version lancée il y a un an, et la preuve en est les améliorations massives qu’il a reçues pendant tout ce temps. Par exemple, Terminal est désormais doté d’un rendu accéléré par le GPU, ce qui signifie que tout est beaucoup plus rapide et, en plus, vous bénéficiez de la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8.

Windows Terminal est également doté de la police Cascadia Code de Microsoft, ainsi que d’onglets et de volets, ce qui facilite le travail avec plusieurs fenêtres ou applications en ligne de commande.

« Windows Terminal vous permet d’exécuter n’importe quelle application en ligne de commande à l’intérieur d’onglets et de volets. Vous pouvez créer des profils pour chacune de vos applications en ligne de commande et les ouvrir côte à côte pour un workflow transparent. Chacun de vos profils peut être personnalisé de manière unique à votre goût », explique Microsoft. « De plus, Windows Terminal créera automatiquement des profils pour vous si vous avez des distributions Windows Subsystem for Linux ou des versions PowerShell supplémentaires installées sur votre machine ».

Canal preview

Il existe de nombreuses options de personnalisation dans Windows Terminal, notamment le célèbre fond acrylique qui fait partie du langage de conception Fluent Design et les touches de raccourci personnalisées. Vous pouvez également définir des images d’arrière-plan et utiliser des GIF, ainsi qu’activer un effet terminal rétro qui donne « cette sensation d’utiliser une machine à tube cathodique classique », comme l’explique Microsoft lui-même.

Microsoft lance également un canal preview de Windows Terminal, ce qui signifie que les utilisateurs qui veulent rester au courant de toutes les idées que la société expérimente peuvent télécharger une version preview séparément de l’installateur stable. Windows Monthly Preview recevra des mises à jour tous les mois et sera disponible à la fois dans le Microsoft Store et sur GitHub.