Comment regarder la conférence Build de Microsoft à 17 heures ?

La pandémie liée au COVID-19 a déjà perturbé la vie quotidienne de milliards de personnes, dont beaucoup ont reçu l’ordre d’être confinés chez eux afin de ralentir la propagation du virus. Les organisateurs ont dû à leur tour annuler ou reporter de nombreux événements, notamment l’E3, le festival de musique SXSW et les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Certaines entreprises, comme Microsoft et Apple, ont décidé qu’au lieu d’annuler leurs grands événements pour les développeurs, qui passeront sur un format exclusivement en ligne.

La conférence annuelle des développeurs Build de Microsoft démarre aujourd’hui. La société se concentrera sur les annonces concernant Windows, Office et le cloud. Microsoft organise habituellement la Build à Seattle pour environ 5 000 développeurs qui paient environ 2 000 dollars pour y assister, mais la pandémie actuelle signifie que la Build 2020 sera entièrement en ligne cette année, et que tout le monde pourra la regarder gratuitement.

Microsoft hébergera 48 heures de contenu Build non-stop dans différents fuseaux horaires à partir de 17 heures, heure française, aujourd’hui. Vous pourrez écouter les principaux discours, les réécouter plus tard et vous inscrire à plusieurs sessions qui seront également retransmises à différentes heures de la journée. Si vous êtes intéressé par le développement logiciel, ou simplement par les dernières nouvelles sur Windows, Office, et plus encore, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour assister à cette Build virtuelle.

Comment puis-je regarder la Build ?

Vous devez d’abord vous inscrire. Les 604 sessions seront diffusées en continu sur le site de Microsoft, et vous pouvez créer ici un calendrier pour assister aux sessions les plus intéressantes dans votre propre fuseau horaire.

Microsoft a également promis de diffuser en continu des ateliers de codage en direct sur Twitch, mais la société n’a pas encore communiqué de détails sur la chaîne de Twitch qui les accueillera.

À quelle heure commence la Build de Microsoft ?

Si vous voulez regarder en même temps, le flux commence à 17 heures, et se poursuit pendant 48 heures avec des contenus variés.

#MSBuild revient cette année pour une édition 100% digitale !

N'attendez plus pour vous inscrire ⤵️#staytuned https://t.co/rnhtjOEM8u — Microsoft France (@microsoftfrance) May 18, 2020

Quel est le programme ?

Vous trouverez ci-dessous le programme complet. Les sessions se répètent — c’est délibéré, car les développeurs se synchronisent à partir de différents fuseaux horaires. Certaines sessions sont préenregistrées, mais d’autres sont en direct.

19 mai 2020

17 h : Microsoft Build digital event begins

5:20 p.m.: Empowering every developer, with Satya Nadella

5:40 p.m.: Imagine Cup

18h: Every developer is welcome, with Scott Hanselman and guests

7:15 p.m. : Azure: Invent with Purpose, with Scott Guthrie and guests

20h: Building the tools for modern work, with Rajesh Jha and guests

9:30 p.m.: Digital Breakouts with live Q&A and Community Connections

20 mai 2020

1:45 a.m.: Social Hour: Mix, Mingle, and Celebrate

2:20 a.m.: Empowering every developer, with Satya Nadella

2:40 a.m.: Imagine Cup

3 a.m.: Every developer is welcome, with Scott Hanselman and guests

4:30 a.m.: Digital Breakouts with live Q&A and Community Connections

8:15 a.m.: Azure: Invent with Purpose, with Scott Guthrie and guests

10h00 : New ways to work and learn, with Rajesh Jha and guests

11h00 : Digital Breakouts with live Q&A and Community Connections

17h45 : The future of tech, with Kevin Scott and guests

20h30 : Ask Scott Guthrie, with Scott Guthrie

21h30 : Power Platform for developers, with James Phillips

22h30 : Digital Breakouts with live Q&A and Community Connections

21 mai 2020

4h30 : Social Hour: Mix, Mingle, and Celebrate

5h30 : The future of tech, with Kevin Scott and guests

6h15 : Power Platform for developers, with James Phillips

7h30 : Digital Breakouts with live Q&A and Community Connections

Allez-vous regarder ?