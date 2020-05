Google Assistant se développe encore plus dans le monde de l’IoT

Faire contrôler toute la maison par un seul assistant vocal c’est l’une des grandes ambitions que certaines entreprises recherchent. De la main d’Amazon, Alexa n’a cessé de croître et peut gérer un grand nombre de produits et d’appareils de la maison connectée, mais Google ne veut pas être en reste. En effet, Google ne cesse de se développer dans le monde de l’IoT, et un moyen aisé de le faire est de permettre l’utilisation de Google Assistant sur un plus grand nombre d’appareils, en offrant essentiellement aux clients la possibilité de tout contrôler en mode « mains libres ».

Et plus récemment, le géant de la recherche a annoncé que Google Assistant fonctionnerait à la fois sur les congélateurs et les purificateurs d’air, après que les développeurs ont ajouté de telles capacités aux appareils.

Bien que pour beaucoup, il semble assez cool de contrôler leurs appareils connectés avec leur voix, ce n’est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain, car Google essaie de se développer dans ce domaine depuis un certain temps. Et comme le note 9to5Google, la société propose déjà un Google Assistant pour les réfrigérateurs connectés, l’annonce d’aujourd’hui n’est donc pas une surprise.

Google explique que Google Assistant serait en mesure de contrôler toutes sortes de fonctionnalités fournies par les réfrigérateurs, notamment leur mise en marche et leur arrêt, l’activation d’un mode spécifique et le réglage de la température. D’autres boutons seraient également disponibles pour Assistant.

« Les réfrigérateurs sont des appareils de gestion de la température qui peuvent être ajustés à divers paramètres de mode et peuvent permettre une surveillance de la température », explique Google. Quant aux purificateurs d’air, Google Assistant pourra contrôler la vitesse du ventilateur, les paramètres d’humidité et de température, mais aussi allumer et éteindre l’appareil.

L’IoT évolue à un rythme très rapide

« Les purificateurs d’air sont des appareils qui permettent de contrôler la température et l’humidité. Ces appareils sont généralement plus légers et plus portables que les climatiseurs, et sont dotés d’un réservoir d’eau. Les purificateurs d’air peuvent ne pas prendre en charge le chauffage ou le réglage des températures exactes. Les interactions avec les purificateurs d’air peuvent inclure la modification de la vitesse du ventilateur et du réglage de l’humidité », explique Google.

L’annonce d’aujourd’hui montre que le monde de l’IoT évolue à un rythme très rapide et que des technologies comme les assistants numériques améliorent encore l’expérience avec les appareils qui font partie de ce marché. Il y a certainement encore beaucoup à faire à cet égard, en particulier de la part de Google, qui souhaite que Google Assistant soit le premier choix pour ceux qui construisent des appareils connectés.