Les Apple Store rouvrent leurs portes, et vous devrez porter un masque

Apple a rouvert près de 100 de ses Apple Store dans le monde entier, a confirmé l’entreprise, en précisant les mesures qu’elle prend pour rétablir les achats en personne de manière sûre pendant la pandémie liée au COVID-19. Dans une nouvelle lettre ouverte, la société a expliqué comment le coronavirus va changer l’apparence et le fonctionnement des Apple Store, après avoir commencé à reprendre ses activités aux États-Unis.

À la mi-mars, tous les Apple Store français et dans d’autres régions du monde entier ont été fermés afin de réduire la propagation du coronavirus. Apple a ensuite prolongé cette fermeture, bien qu’il ait été confirmé début mai qu’elle allait rouvrir progressivement ses propres boutiques.

Dans quatre États — Idaho, Caroline du Sud, Alabama et Alaska — seront désormais rejoints par d’autres. Apple prend en compte « les cas locaux, les tendances à court et à long terme, et les conseils des responsables nationaux et locaux de la santé », déclare la société, alors qu’elle décide de cette feuille de route. Elle prévient également qu’elle pourrait bien fermer à nouveau des boutiques ouvertes, si une nouvelle épidémie devait se déclarer.

Les Apple Store qui rouvriront auront un taux d’occupation limité, avec un plafond sur le nombre de clients pouvant se trouver à l’intérieur à tout moment. Des contrôles de température seront effectués avant que les personnes ne soient autorisées à entrer, ainsi que des questions de dépistage des éventuels symptômes du COVID-19. L’agence procédera également à un « nettoyage en profondeur » des produits, des surfaces et des zones les plus fréquentées.

La politique d’Apple en matière du port du masque sera probablement la plus controversée, étant donné les réticences des gens à porter un masque. « Les masques seront obligatoires pour toutes nos équipes et tous nos clients », confirme la société, « et nous les fournirons aux clients qui n’apporteront pas le leur ».

Pas encore en France

La réalité est qu’il pourrait encore être plus facile d’éviter les Apple Store physiques, ou du moins d’y entrer si vous le pouvez. L’enlèvement et le dépôt en bordure de trottoir sont des éléments qu’Apple envisage pour nombre de ses boutiques, par exemple, afin que les commandes puissent être collectées sans que les acheteurs aient à entrer. Les commandes en ligne peuvent être expédiées à domicile ou livrées dans une boutique pour ces options de ramassage.

Les rendez-vous au Genius Bar continueront à être individuels. L’outil de localisation « Trouver un magasin » d’Apple affichera les détails de réouverture pour chaque magasin. Bien que l’impact économique de la pandémie actuelle soit encore loin d’être calculé, les ventes en ligne d’Apple sont une bénédiction pour la société. La firme a annoncé ses résultats du 2e trimestre 2020 fin avril, établissant ainsi de nouveaux records de chiffre d’affaires.

À ce jour, en France les Apple Store ne sont pas encore rouverts.