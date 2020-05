Windows 10 20H2 ne sera probablement qu’une petite mise à jour, un « Service Pack »

Microsoft met actuellement les derniers coups de tournevis à la version 2004 de Windows 10, ou la mise à jour May 2020 Update, et c’est l’une des mises à jour les plus attendues depuis longtemps, et pour cause. La version actuelle du système d’exploitation, également connue sous le nom de version 1909 ou November 2019 Update, n’est qu’une mise à jour mineure qui a apporté des changements pour l’essentiel sous le capot, avec seulement quelques nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Windows 10.

Décrite comme un « Service Pack », la version 1909 de Windows 10 a marqué le début d’une nouvelle stratégie de lancement pour Microsoft, car beaucoup pensaient que la société allait passer à un nouveau plan qui se résumerait à des mises à jour majeures des fonctionnalités de Windows 10 au printemps, puis à des versions mineures à l’automne.

Et, il semble que la même approche sera utilisée cette année aussi, car la mise à jour à l’automne 2020 pourrait n’être qu’une autre sorte de « service pack ».

WindowsLatest a repéré des éléments indiquant que la mise à jour de Windows 10 à l’automne 2020 serait accompagnée d’un package d’activation, ce qui signifie que Microsoft introduirait des changements plus petits pour les utilisateurs qui seraient ensuite activés par la société de manière progressive. C’est la même approche qui a été utilisée pour la version 1909 et qui fait que les deux dernières mises à jour de Windows 10 sont presque identiques, à l’exception des changements activés par ce package d’activation.

Ce que Microsoft fait, c’est de précharger des éléments pour la prochaine mise à jour après May 2020 Update, qui peuvent ensuite être activés en appuyant sur ce bouton d’activation chaque fois que le déploiement de 20H2 démarrera plus tard dans l’année.

The latest Windows 10 Version 2004 CU (.264) contains early hints towards the H2 update that's in the works. If a package called Microsoft-Windows-20H2Enablement is present while installing the newest CU, Version 2009, Build 19042 is what you'll be greeted with in winver. pic.twitter.com/co1CL22rQL

— Albacore (@thebookisclosed) May 16, 2020