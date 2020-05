Le Galaxy Fold Lite 4G va rejoindre le Galaxy Fold 2 cette année

Étant donné les difficultés du Galaxy Fold et du succès relativement modeste du Galaxy Z Flip, on pourrait penser que Samsung veuille rester en retrait avec les smartphones pliables cette année. Mais la prudence n’a jamais vraiment fait partie du vocabulaire de Samsung (sauf après le Galaxy Note 7) et, malgré les probabilités qui incluent un monde infecté par le COVID-19, il se peut qu’elle mette sur le marché davantage de smartphones pliables pour 2020.

Alors que le Galaxy Fold 2 a déjà fait l’objet de fuites par le passé, un nouveau Galaxy Fold Lite 4G fait maintenant son apparition dans la machine à rumeurs, avec un prix qui est inférieur même à celui du Galaxy Z Flip. Étant encore sur un marché de niche, les smartphones pliables ne deviendront peut-être pas très abordables de sitôt, mais les entreprises tentent de s’adresser à une plus large base de consommateurs en ciblant des prix légèrement inférieurs.

Samsung a longtemps fait l’objet de fuites pour avoir travaillé sur un appareil portant le nom de code « Win2 » ou « Winner2 », mais beaucoup pensaient qu’il s’agissait simplement du Galaxy Fold 2. Cependant, l’apparition d’un « Winner2 5G » suggère qu’il pourrait y avoir deux smartphones pliables en cours de fabrication. Selon les dernières rumeurs, ce second smartphone « non 5G » est en fait un Galaxy Fold Lite 4 G.

Les spécifications de ce smartphone inattendu sont encore incertaines, mais il pourrait s’agir d’un Frankenstein des 2 ou 3 dernières années. Bien sûr, il utiliserait la technologie d’écran Ultra-Thin Glass ou UTG, mais l’absence de la 5G le différencie des smartphones pliables de Samsung. Cela pourrait également signifier qu’il n’utilisera pas le Snapdragon 865. En outre, il s’appuierait sur le facteur de forme du Galaxy Z Flip, et reprendrait donc la forme à clapet.

I have some info on the Galaxy Fold Lite.

—Galaxy Fold Lite 4G

-256 GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)

– Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020