Google met à jour Gmail pour iOS avec un mode sombre

Avec la sortie de iOS 13, Apple a mis en place un mode sombre sur les iPhone. Les développeurs n’ont donc eu qu’à mettre à jour leurs applications pour qu’elles s’alignent sur le nouveau look du système d’exploitation.

En tant que l’un des plus grands développeurs d’applications mobiles au monde, et également le fabricant de certaines applications super-populaires sur les iPhone, Google n’était pas très enthousiaste à l’idée de faire cela, et c’est pourquoi des applications comme Gmail ont longtemps été proposées sur iOS sans mode sombre.

Inutile de dire que c’était quelque chose d’assez frustrant pour beaucoup, d’autant plus que tout le reste utilisait déjà un mode sombre. Et puisque Gmail est une application dont on ne peut pas se passer, beaucoup n’avaient pas d’autre choix que de s’en tenir au mode standard clair qui existe depuis si longtemps. Et pendant ce temps là, Gmail pour Android se vantait d’un tel mode sombre depuis quelque temps, et Google déployait massivement le mode sombre sur d’autres applications et services.

Voici donc les dernières nouvelles de l’année : Google a finalement lancé le mode sombre dans Gmail sur iOS, même si, à première vue, cela n’arrive que pour certains. Pour ma part, je n’ai toujours pas le mode sombre sur mon iPhone, mais d’autres dans le monde entier peuvent déjà l’activer grâce à un sélecteur de thème dédié ajouté dans les paramètres du compte.

Comme on pouvait s’y attendre (ou du moins l’espérer), le mode sombre de Gmail pour iOS offre quelques options. En plus de pouvoir activer le mode sombre comme thème de l’application à tout moment, vous pouvez également sélectionner l’option d’utiliser le thème par défaut, valable pour l’ensemble du système, que vous avez choisi, de sorte à avoir des tons plus sombres ou plus clairs à différents moments de la journée.

Un déploiement progressif

Pour l’instant, la bonne nouvelle est que tout cela arrive après plus de six mois d’attente. iOS 13 a été annoncé en septembre dernier, et Google a donc eu besoin de beaucoup de temps pour mettre en place un mode sombre pour ses utilisateurs Gmail avec un iPhone.

Comment regarder si ce mode sombre est arrivé sur votre iPhone ? Si vous lancez l’application Gmail sur votre iPhone, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur le menu hamburger en haut à gauche de l’écran, puis cliquez sur « Paramètres » Aller à la section Thèmes Choisissez entre les options Clair, Sombre ou Thème par défaut du système

Si vous ne voyez pas encore cette option sur votre iPhone, patientez ! Le déploiement se fera probablement progressivement, et il n’est pas fait mention du mode sombre dans les notes de mise à jour de Gmail. Il est probable que nous devrons encore attendre quelques jours avant que la fonctionnalité soit disponible pour tous les possesseurs d’un iPhone.