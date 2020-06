La sortie du Galaxy Note 20 est attendue en août, pour le Galaxy Fold 2 c’est plus sombre

Nous nous attendions à ce que Samsung annonce le Galaxy Note 20 le 5 août, mais nous avons maintenant une idée plus précise de la date à laquelle vous pourrez effectivement l’acheter aussi, le 21 août étant la date la plus probable à l’heure actuelle pour la sortie du Galaxy Note 20.

C’est ce que Max Weinbach a déclaré, une source plutôt fiable, qui a mentionné qu’il s’agissait de la « date prévue ». Cette formulation suggère qu’il n’en est pas certain, mais il semble confiant qu’il sortira au moins à la mi-août, mentionnant dans un autre tweet que la production devrait commencer dans 3 à 4 semaines pour un lancement à la mi-août.

Cela signifierait une date de sortie analogue à celle du Galaxy Note 10 de l’année dernière, ce qui laisse penser que nous n’allons pas connaître de retard.

Cela dit, Ross Young (qui a également de bons antécédents en matière de fuites) a déclaré dans la même conversation sur Twitter que le Galaxy « Note 20+/Ultra » pourrait être un peu retardé en raison de la technologie d’affichage qu’il est apparemment réglé pour utiliser, ce qui permettrait un taux de rafraîchissement ajusté dynamiquement.

En tout cas, il ne semble pas qu’il y aura beaucoup de retard.

Mais ce que nous pourrions attendre plus longtemps c’est le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5 G. Ces deux smartphones seront probablement annoncés lors du même événement en août, mais les deux sources ci-dessus s’accordent à dire qu’ils ne seront probablement pas produits en masse avant août. Autrement dit, les Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip 5 G. ne seront probablement pas disponibles avant septembre.

Certainly on the Note 20. Wouldn’t be surprised if Note 20 Plus/Ultra is delayed a little due to LTPO ramp…

— Ross Young (@DSCCRoss) June 16, 2020