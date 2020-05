Amazon met à jour la Fire HD 8 avec un processeur plus rapide, plus de RAM et l’USB-C

Amazon a annoncé une nouvelle mise à niveau de sa tablette Fire HD 8, ajoutant un processeur plus rapide, davantage de mémoire vive (RAM) et une charge USB-C. Ce sont toutes des mises à jour bienvenues pour la tablette de 8 pouces, qui n’a pas connu de mise à niveau significative depuis des années. Il y a aussi un nouveau modèle Fire HD 8 Plus, qui offre encore plus de RAM et de chargement sans fil Qi, une première pour tout périphérique Amazon.

La Fire HD 8 standard bénéficie d’une amélioration des spécifications presque générale. Le processeur passe d’une puce quadricœur de 1,3 GHz à une puce cadencée à 2,0 GHz qui, selon Amazon, est 30 % plus rapide. La mémoire vive passe de 1,5 Go sur le modèle 2018 à 2 Go. Le stockage est doublé, passant d’un choix entre 16 Go et 32 Go à des modèles de 32 Go et 64 Go, avec jusqu’à 1 To de stockage extensible grâce à une carte micro SD (contre 400 Go sur l’ancien modèle).

L’écran est malheureusement toujours le même, avec un panneau de 8 pouces d’une résolution de 1 280 x 800 pixels, et l’autonomie de la batterie est toujours estimée à environ 12 heures, bien que vous puissiez la charger plus rapidement, grâce à l’ajout d’un port USB-C. Tout compte fait, il s’agit d’une série de mises à niveau analogue aux améliorations apportées l’année dernière à la Fire HD 10, qui a également été mise à niveau avec de meilleures spécifications et une charge USB-C.

Cependant ces améliorations ont un prix : le modèle de base sera désormais disponible à partir de 99,99 euros au lieu de 89,99 euros. Les précommandes de la Fire HD 8 commencent aujourd’hui sur Amazon.com, et devraient être livrées le 3 juin.

Un modèle « Plus » et un modèle « Kids »

En plus de la Fire HD 8 standard, deux nouveaux modèles sont proposés outre-Atlantique (ils ne sont pas en vente en France à l’heure actuelle) : la Fire HD 8 Plus, qui, à 109,99 dollars, coûte 20 dollars de plus que la version standard, mais qui augmente la mémoire vive à 3 Go, ajoute la recharge sans fil Qi, et inclut un chargeur plus rapide de 9 W dans la boîte et 6 mois de service Kindle Unlimited.

Amazon proposera également la Fire HD 8 Plus dans une offre groupée qui comprend une nouvelle station de charge sans fil « Made for Amazon » d’Angreat (une société d’accessoires qui fournit actuellement les chargeurs USB-C d’Amazon pour la Fire HD 10) pour 139,99 dollars. Bien que le chargeur Angreat soit spécialement conçu pour la Fire HD 8 Plus, tout chargeur Qi fonctionnera avec la tablette.

Il existe également l’habituelle « Kids Edition » de la Fire HD 8 standard, qui coûte 139,99 dollars. Vous obtenez ainsi un matériel identique à celui de la Fire HD 8, mais elle est livrée avec le boîtier coloré « kid-proof » d’Amazon (avec le même nouveau support que la Fire HD 10 Kids Edition). La Fire HD 8 Kids Edition est également livrée avec un programme de remplacement prolongé de deux ans et une année gratuite du service FreeTime d’Amazon pour la gestion du contenu et le contrôle parental.