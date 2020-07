Le Galaxy Z Fold 2 se vantera d’un plus gros chargeur pour une batterie plus petite

Le Galaxy Note 20 a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, même si ce ne sera pas la seule chose que Samsung dévoilera le mois prochain. Cela peut se comprendre, étant donné que ce sera le plus « normal » des deux. Certes le Galaxy Fold 2, ou Galaxy Z Fold 2, fera tourner les têtes, mais son prix va sûrement en éloigner plus d’un.

Cela dit, Samsung a peut-être prévu une autre mise à niveau pour son troisième smartphone pliable, ce qui est presque ironique étant donné qu’il réduit un peu sa batterie.

Selon la certification chinoise 3C repérée par SamMobile, un certain Samsung SM-F9160 va se doter d’un chargeur de 9V et 2,27A ou 11V et 2,25A. En faisant le calcul habituel, vous vous retrouverez avec un chargeur de 25 W pour un smartphone que l’on croit être le Galaxy Z Fold 2.

C’est une amélioration notable par rapport au chargeur fourni avec le premier Galaxy Fold, un petit chargeur de 15 W. Bien sûr, Apple commercialise depuis longtemps des chargeurs de 5 W pour ses iPhone, mais Samsung et d’autres fabricants de smartphones Android commercialisent également depuis des années des chargeurs rapides, voire super rapides. En particulier, le chargeur de 25 watts est un élément de base des smartphones haut de gamme de Samsung depuis l’année dernière.

On pourrait penser qu’un chargeur plus rapide irait de pair avec une batterie plus grande, mais la batterie du Galaxy Fold 2 est en fait plus petite que celle de son prédécesseur, même si ce n’est que d’un peu. Les batteries de 2 275 mAh et 2 090 mAh représentent ensemble 4 365 mAh, soit un léger recul par rapport aux 4 800 mAh du Galaxy Fold. La réelle capacité pourrait même être inférieure, mais, espérons-le, cela a été fait pour faire de la place à plus de composants ou de fonctionnalités.

Bien entendu, le Galaxy Z Fold 2 consommera également plus d’énergie grâce à ces mêmes nouvelles fonctionnalités, notamment avec le Snapdragon 865 (ou 865+) avec un support de la 5G et, espérons-le, des écrans plus grands à l’intérieur et à l’extérieur. Il est à espérer que la batterie pourra répondre aux demandes de puissance, mais, si ce n’est pas le cas, il y aura un chargeur plus rapide pour compenser.

En outre, comme mentionné il y a quelques minutes, Samsung devrait revoir sa stratégie de dénomination de sa gamme de smartphones pliables, et opter pour le nom « Galaxy Z Fold 2 » pour le successeur du Galaxy Fold. Samsung aurait choisi la marque « Z » pour ses smartphones pliables, car « elle communique intuitivement l’idée d’un pli tout en offrant une sensation dynamique et jeune ». Le Galaxy Z Fold 2 sera le troisième de la série des smartphones pliables de Samsung, après le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip. À l’avenir, les appareils seront classés dans la famille Galaxy Z.