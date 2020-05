Comment transférer votre bibliothèque Google Play Music vers YouTube Music ?

Nous attendions que Google Play Music ferme ses portes dès l’annonce de YouTube Music. Aujourd’hui, la fin est en vue pour Google Play Music, puisqu’il sera complètement fermé d’ici la fin de l’année 2020. Cependant, il devrait être assez facile de transférer le contenu de Google Play Music vers votre application YouTube Music. Voici comment transférer vos chansons, albums, listes de lecture et préférences vers YouTube Music.

Le processus de transfert peut être effectué avec un appareil Android, un iPhone ou à partir du Web. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, toutes vos données sont déplacées en arrière-plan et vous pourrez écouter YouTube Music et utiliser l’application comme d’habitude.

Avec un smartphone Android ou un iPhone

Le processus est le même pour les appareils mobiles, que vous utilisiez Android ou iOS. Google affirme qu’il suffit d’appuyer sur un bouton de l’application YouTube Music pour transférer le contenu de Google Play Music vers l’application.

Si vous ne l’avez pas encore fait, téléchargez l’application YouTube Music sur le Play Store de Google — si vous l’avez, assurez-vous que la dernière version de YouTube Music est installée Ouvrez YouTube Music. Vous devriez obtenir une publicité pop-up YouTube Music Premium. Ignorez simplement celle-ci pour l’instant Sur l’écran d’accueil principal, vous devriez voir une bannière « Transférez votre bibliothèque Google Play Musique ». Si vous allez dans les paramètres de l’application, vous remarquerez également une nouvelle option « Transfert depuis Google Play Musique », qui est une deuxième façon de lancer le processus. Si vous ne trouvez aucune de ces deux méthodes, il se peut que Google n’ait pas encore déployé la fonction de transfert sur votre compte, alors vérifiez à nouveau dans quelques heures Cliquez sur le bouton « Allons-y ». YouTube Music affichera alors tout ce que vous êtes sur le point de migrer depuis Google Play Music, y compris les chansons, les albums, les listes de lecture, les achats, les téléchargements, votre profil de goût personnalisé/vos recommandations, et les chansons que vous aimez et n’aimez pas. Vous devriez alors voir la sélection « Transférez vos derniers ajouts de musique depuis Google Play », ainsi que les boutons d’option « Plus tard » et « Transférer » en bas. Appuyez sur le bouton « Transférer » pour lancer le processus. Une fois le processus lancé, vous verrez une barre d’état persistante « Transférez votre bibliothèque Google Play Musique » en haut de YouTube Music. En fonction de la taille de votre bibliothèque et du nombre de personnes qui effectuent actuellement le transfert, la migration peut se faire en quelques minutes ou durer quelques jours Lorsque le transfert est terminé, vous recevrez une notification dans l’application et un e-mail confirmant que tout est prêt

À partir d’un navigateur Web

Vous pouvez également lancer le transfert de musique de YouTube sur le Web — à la fois sur votre smartphone et à partir d’un navigateur de bureau. Ce processus n’est pas très éloigné de celui du mobile. Le nouvel outil de transfert est disponible pour les utilisateurs dès aujourd’hui, mais vous devrez peut-être attendre un peu avant qu’il ne soit disponible pour votre compte.

Allez sur music.youtube.com/transfer Cliquez sur « Transfert », et votre contenu commencera à être déplacé

C’est tout ce que vous devez faire pour transférer vos chansons, albums et la plupart des autres contenus de Google Play Music vers l’application YouTube Music. Si vous ne disposez pas encore de l’outil de transfert, ne vous inquiétez pas : Google le met à la disposition des utilisateurs dès aujourd’hui.

Une fermeture dans un proche avenir

Google n’a pas encore annoncé précisément la date de fermeture officielle de Google Play Music. Et, Google Play Music reste disponible pour le moment, et vous pourrez continuer à accéder au service même après avoir migré votre bibliothèque vers YouTube Music. Mais comme la société autorise enfin le transfert de contenu utilisateur vers YouTube Music, il est probable que l’ancien service de musique ne tardera pas à fermer.

Pour rappel, les tarifs existants de Google Play Musique et YouTube Music sont les mêmes. Les utilisateurs peuvent profiter gratuitement de la version avec publicité de YouTube Music, ou s’abonner à YouTube Music Premium pour 9,99 euros par mois pour bénéficier de la version sans publicité, écouter de la musique en arrière-plan et télécharger des titres. Ils peuvent également s’abonner à YouTube Premium pour profiter de la lecture sans publicité, en arrière-plan et hors connexion sur tous les services YouTube pour 11,99 euros par mois.

Les utilisateurs abonnés à Google Play Musique en illimité auront automatiquement accès à un abonnement YouTube Music Premium ou YouTube Premium de niveau équivalent pour le même prix, en fonction des avantages compris dans leur abonnement actuel.

En attendant, êtes-vous triste que Google Play Music se termine dans un proche avenir ? Êtes-vous enthousiaste à l’idée d’utiliser YouTube Music pour le remplacer ?