Instagram Lite est abandonnée, une nouvelle version arrive

Pendant une courte période, les applications mobiles « Lite » ont fait fureur, commercialisées sur les marchés émergents où le marché du mobile et les données mobiles sont très prisés. Ces investissements pourraient aujourd’hui porter leurs fruits, car les utilisateurs du monde entier dépendent de plus en plus de leurs appareils mobiles et consomment de plus en plus d’espace et de données.

Étant donné cette situation, il est plutôt déconcertant que Facebook ait décidé en silence de retirer son application Instagram Lite exactement au moment où certains utilisateurs l’utilisaient peut-être le plus. Pour être juste, Instagram Lite est également arrivée sur le Google Play Store tout aussi silencieusement il y a deux ans. En effet, il y a quelques années, Instagram a lancé au Mexique une version allégée de son application, judicieusement baptisée « Instagram Lite », et l’a ensuite étendue à des pays en développement tels que le Kenya, le Pérou et les Philippines. Comme l’a d’abord signalé Android Police, l’application n’est plus utilisable.

Selon le rapport, Instagram Lite a été dépubliée sur le Play Store le 12 avril. Les utilisateurs d’Instagram Lite reçoivent apparemment un message leur demandant de passer à Instagram qui dit « Instagram Lite n’est plus supporté. Vous pouvez commencer à utiliser la dernière version d’Instagram à la place ».

Instagram a officiellement confirmé qu’elle supprime Instagram Lite malgré son succès dans ces régions. « Nous sommes en train d’annuler le test de l’application Instagram Lite. Vous pouvez commencer à utiliser la dernière version d’Instagram à la place pour vous connecter avec les gens et les choses que vous aimez », a déclaré un porte-parole de Facebook à TechCrunch.

Plutôt que d’arrêter l’initiative, Instagram travaillerait sur une nouvelle version d’Instagram Lite. L’entreprise prévoit de le faire en s’appuyant sur les enseignements tirés du test de cette version « Lite ».

Une version encore plus optimisée ?

Cela dit, le calendrier de lancement et la disponibilité de la nouvelle version d’Instagram Lite ne sont pas clairs pour le moment. On peut s’attendre à ce que l’entreprise rende l’application disponible dans d’autres régions, dont l’Inde, cette fois-ci.

En attendant, si vous avez utilisé Instagram Lite et que vous n’êtes pas prêt à passer à la version complète de l’application, gourmande en ressources, il vaut probablement mieux utiliser la version Web de la plateforme jusqu’à ce que l’entreprise lance la nouvelle version. Certes, Instagram Lite était bien son nom, mais elle n’offrait que les fonctionnalités de base, comme la visualisation du flux, la publication d’images et l’exploration. Il n’y avait pas de support pour les vidéos ou même la messagerie directe, ce que la version Web d’Instagram vient ironiquement de recevoir.