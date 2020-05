Twitter sur iOS sépare les retweets avec commentaires et ceux sans

Pour le meilleur ou pour le pire, les réseaux sociaux se sont rapidement imposés comme une source d’information alternative, voire majeure, pour de nombreuses personnes. Malheureusement, ces réseaux n’ont pas pu rapidement s’adapter à leur nouveau pouvoir, et encore moins à la responsabilité qu’ils portent désormais en tant que canaux d’information, de nouvelles et, parfois, de désinformation. Twitter, en particulier, a lentement évolué pour donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs tweets et les discussions qui se forment autour d’eux. Sa dernière nouveauté est de permettre aux utilisateurs de voir les retweets avec commentaires en un seul endroit.

Depuis longtemps, Twitter permet à ses utilisateurs d’ajouter leurs propres réflexions lorsqu’ils retweettent quelque chose. Souvent, il s’agit de créer une discussion séparée sans ajouter les tweets à un fil de commentaires existant. Ces retweets avec commentaires sont traités différemment, car ils n’apparaissent pas dans la liste de ceux qui ont simplement retweeté votre publication, et il faudrait faire une recherche depuis l’URL du tweet original pour les voir.

Twitter commence maintenant à changer cela. En effet, Twitter a commencé à tester la possibilité de voir des tweets cités avec des commentaires sur iOS le mois dernier et maintenant, la société a commencé à largement déployer la fonctionnalité aux utilisateurs d’iOS. L’entreprise testait deux interfaces pour cette fonctionnalité, l’une qui mentionne explicitement le nombre de tweets avec des commentaires dans le tweet, et l’autre où l’utilisateur doit taper sur le nombre de tweets pour voir les tweets cités.

D’après l’aperçu présenté dans le tweet ci-dessous, il est évident que l’entreprise a finalisé ce dernier. « Ne manquez pas les Tweets sur votre Tweet. Maintenant sur iOS, vous pouvez voir les retweets avec des commentaires à un seul endroit », a écrit la société.

Don’t miss the Tweets about your Tweet. Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y —Twitter (@Twitter) May 12, 2020

Grâce à cet ajout, vous ne devez plus rechercher des réponses ou utiliser des services tiers comme les réponses citées. Cela pourrait s’avérer utile pour de nombreux utilisateurs pour suivre l’engagement de leur tweet et permettrait de participer à des conversations de suivi citées par une personne.

En cours de déploiement

Il convient également de garder à l’esprit que le nombre total de retweet vu sous le tweet comprendra bientôt à la fois les retweet normaux et les tweets cités. « Les retweets avec commentaires seront très bientôt inclus dans le nombre total de retweets », déclare Twitter.

Au cas où vous ne verriez pas la fonction, gardez à l’esprit que celle-ci vient juste de commencer à se déployer et qu’elle pourrait prendre un certain temps avant d’apparaître sur votre appareil. Maintenant que la fonction est disponible sur iOS, nous pouvons nous attendre à ce que la société la rende disponible sur Android et l’application Web dans un proche avenir. Dans tous les cas, cette fonctionnalité extrêmement pratique est la bienvenue pour une meilleure expérience de Twitter.