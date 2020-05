OPPO dévoile deux nouveaux modèles 5G : le Find X2 Neo et le Find X2 Lite

Après le lancement très réussi du OPPO Find X2 Pro, le fer de lance du portefeuille de la société chinoise, le moment est venu de voir les Find X2 Neo et Find X2 Lite. Ce sont des appareils qui couvrent différents segments de marché. En effet, si le Find X2 Pro de OPPO est placé en tête de liste avec un prix de 1 199 euros, le Find X2 Neo et le Find X2 Lite doivent être contextualisés dans les marchés de milieu et haut de gamme étant donné leur coût respectivement, de 699 et 499 euros.

Il s’agit d’appareils qui entrent dans l’ère de la 5G, étant donné la présence du processeur Snapdragon 765G de Qualcomm. En bref, les performances et la connectivité sont assurées, mais en réalité il y a aussi beaucoup d’autres aspects intéressants.

Bien que je n’ai pas encore pu mettre la main sur les Find X2 Neo et Find X2 Lite, je ne peux pas me prononcer sur leur qualité, mais il peut être intéressant de regarder de près ces smartphones, à travers des photos et des fiches techniques.

OPPO Find X2 Neo

Le OPPO Find X2 Neo est un appareil qui étonne. En particulier, les aspects attrayants restent son poids de 171 grammes, son épaisseur de seulement 7,7 mm et son excellent facteur de forme, qui rend cet appareil plus maniable que de nombreux autres smartphones concurrents. Il pourrait s’agir de l’un des smartphones les plus pratiques à utiliser.

Le design choisi par OPPO pour l’avant prévoit un écran OLED de 6,5 pouces avec un trou pour la caméra située en haut à gauche, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, la prise en charge du mode HDR10+, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels. Le ratio écran/corps élevé, égal à 92,1 %, et la présence de bords incurvés garantit une excellente immersion lors de la visualisation de contenus multimédia (à l’exception de certaines applications qui ne peuvent pas couvrir la partie située devant le trou, mais c’est un inconvénient dû aux développeurs tiers et qui est présent dans pratiquement tous les appareils dotés d’une telle caractéristique).

À l’arrière du smartphone, en haut à gauche, on trouve une quadruple caméra placée verticalement. Les capteurs sont un capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels à ouverture f/1,7 (OIS), un objectif grand-angle de 8 mégapixels à ouverture f/2,2 et un champ de vision de 116 degrés, un téléobjectif de 13 mégapixels à ouverture f/2,4 à zoom hybride 5x, et un capteur mono de 2 mégapixels. La caméra frontale est un capteur de 32 mégapixels à ouverture f/2,4). En bref, le secteur de la photographie semble alléchant sur le papier, et il y aura moyen d’en parler en détail dans la phase de test.

Du lourd sous le capot

La version Bleu Stellaire est capable de générer d’excellents « jeux de lumière ». Pour ceux qui ont des goûts différents, le Noir Lunaire sera également disponible. Sous le châssis, on trouve le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne (non extensible). C’est une configuration capable de fournir d’excellents résultats, et nul doute qu’il va satisfaire la grande majorité des utilisateurs.

Les autres caractéristiques intéressantes sont la batterie d’une capacité de 4 025 mAh avec le support de charge VOOC 4.0 de 30 W (dans l’emballage il y a le chargeur, le câble USB Type-C, les écouteurs Type-C, une coque de protection transparente, la broche pour l’extraction du compartiment SIM et divers manuels) et l’audio stéréo avec un support de la technologie Dolby Atmos.

L’OS n’est pas à sous-estimer, car à bord se trouve la surcouche ColorOS 7 basée sur Android 10, qui a apporté plusieurs améliorations à la personnalisation faite par la société chinoise. Pour le reste, il y a un système de refroidissement avancé et il y a le mode Ultra Steady Video 2.0 et le mode AI Ultra Night (pour les photos de nuit). Enfin, n’oubliez pas le support de la 5G.

En bref, le OPPO Find X2 Neo semble être un appareil très intéressant ! Vivement le test.

OPPO Find X2 Lite

La variante « Lite » présente évidemment des différences importantes par rapport au Find X2 Neo. Dès que vous prenez le smartphone en main, vous remarquez immédiatement la présence d’un panneau AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, et une encoche en forme de goutte d’eau. De plus, on trouve ici 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En bref, il s’agit d’une configuration moins performante que celle du Find X2 Neo, même si en réalité nous sommes à des niveaux excellents. À noter que les écouteurs à l’intérieur de la boîte ne sont pas de type USB-C, mais ont l’entrée pour la prise audio (présente dans le Find X2 Lite).

Pour le reste, le poids s’élève à 180 g et l’épaisseur passe à 7,96 mm. Notez également les différences photographiques, étant donné que nous trouvons ici une caméra arrière à quadruples capteurs — 48 mégapixels (f/1,7), un capteur grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif monochrome de 2 mégapixels (f/2,4) et de 2 mégapixels (f/2,4) pour l’effet bokeh.

La caméra frontale est de 32 mégapixels (f/2,0). Pour faire simple, le Find X2 Lite se résume à quelques compromis, mais partage avec le Find X2 Neo différents aspects de la fiche technique, du processeur (et donc du support de la 5G) à la batterie, en passant par le système d’exploitation. En bref, même ici, il y a de nombreux détails intéressants.