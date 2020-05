WhatsApp pourrait supporter les appels vidéo de 50 personnes avec Messenger Rooms

WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de passer des appels vidéo avec jusqu’à 50 participants sur votre bureau, vous offrant ainsi une nouvelle alternative à Zoom, Skype et Google Meet pour vos besoins de visioconférence. En effet, près avoir augmenté le nombre de participants aux appels vidéo de groupe de 4 à 8, WhatsApp travaille maintenant à l’intégration de la toute nouvelle fonction de conférence téléphonique « Messenger Rooms » de Facebook à la plateforme.

Alors que le géant des réseaux sociaux a déjà annoncé que Rooms ferait partie de toutes ses applications, y compris Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, il semble que nous ayons maintenant une nouvelle série de captures d’écran qui révèlent comment la fonction peut fonctionner dans l’application Web du populaire service de messagerie instantanée.

Les captures d’écran proviennent de WABetaInfo, et montrent certains des raccourcis qui seront mis en œuvre dans l’application Web de WhatsApp. Comme on peut le voir, le raccourci Messenger Rooms sera visible dans la liste des actions principales, et si l’utilisateur sélectionne le raccourci, WhatsApp affichera un écran de démarrage avec des informations sur la fonction. Enfin, les utilisateurs pourront également créer des salles à partir du menu déroulant principal.

Le mois dernier, nous avons vu comment l’intégration de Messenger Rooms pourrait fonctionner dans l’application Android, il est donc très intéressant de voir comment les raccourcis pourraient être mis en œuvre dans l’application Web à l’avenir.

D’après WABetaInfo, les raccourcis seront également intégrés dans l’application iOS, il sera donc intéressant de voir comment cela se passera également.

Pas encore officiel

Bien que WhatsApp ait récemment ajouté la possibilité d’appeler jusqu’à 8 personnes lors d’un appel de groupe, ce nombre est dérisoire comparé aux 50 personnes autorisées Messenger Rooms. En apparence, c’est un petit développement, mais il pourrait être une option bienvenue pour ceux qui cherchent à passer des appels vidéo massifs au sein de groupes WhatsApp. Vous n’avez pas non plus besoin d’un compte Facebook pour utiliser Messenger Rooms, donc tant que vous êtes d’accord avec l’absence de chiffrement, cela devrait être un processus assez transparent.

Notez que les raccourcis de Messenger Rooms ne sont pas encore disponibles dans la version grand public WhatsApp, mais la société y travaille et ils devraient être disponibles depuis le canal bêta le plus tôt possible. Il n’y a pas encore de date pour sa sortie, mais il devrait être disponible sur iOS, Android et la version Web de WhatsApp.