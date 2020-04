WhatsApp ajoutera bientôt l’intégration de Messenger Rooms

Alors que le coronavirus COVID-19 change la façon dont nous restons en contact avec les personnes qui comptent le plus pour nous, la dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp laisse entendre que nous allons bénéficier de l’intégration de Facebook Rooms. Cette fonctionnalité n’est pas vraiment nouvelle, puisqu’elle a été officiellement annoncée par la société mère de WhatsApp, Facebook.

Facebook a récemment ajouté à Messenger la nouvelle fonction d’appel vidéo de groupe intitulée « Messenger Rooms » afin de tenter de capturer une partie de la demande du marché pour les logiciels de réunion et d’appel vidéo en raison du coronavirus COVID-19. La société a également annoncé sur Twitter que l’intégration de Messenger Rooms sera intégrée à WhatsApp.

Maintenant, WABetaInfo a creusé dans le code source de l’application WhatsApp, et a trouvé la fonctionnalité dans la dernière version bêta v2.20.139 de la célèbre application de messagerie. La fonctionnalité n’est pas encore disponible, même pas dans la version bêta de WhatsApp, mais WABetaInfo a partagé quelques captures d’écran de ce à quoi la fonctionnalité ressemblera lorsque l’entreprise la mettra enfin en ligne dans la populaire application de chat.

Today, we shared a new way to feel directly connected with someone over video—and announced new product updates across @messenger @facebookapp @instagram @whatsapp @facebookgaming and @portalfacebook (🧵) pic.twitter.com/EeVoJMysC6

—Facebook (@Facebook) April 24, 2020