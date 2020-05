Microsoft Outlook sur le Web se dote d’une fonction de prédiction de texte analogue à Gmail

Microsoft 365 reçoit de nouvelles prédictions de texte, faisant écho à la rédaction intelligente de Gmail en ajoutant des moyens plus faciles de composer des réponses dans Outlook. La nouvelle fonction suggérera des mots et des phrases lorsque les utilisateurs rédigeront des messages dans Outlook.com et Outlook sur le Web, en se basant sur des prédictions quant à ce qu’ils sont susceptibles de vouloir dire.

Comme nous l’avons vu avec les prédictions de texte dans d’autres applications, la formulation suggérée apparaîtra automatiquement comme une suggestion. En appuyant sur la touche Tab, ou sur la touche fléchée droite, vous acceptez le texte suggéré.

Si vous préférez ne pas l’accepter, vous pouvez simplement continuer à taper et la suggestion disparaîtra. Si le système dans son ensemble devient ennuyeux, il sera également possible de le désactiver. Cette option se trouve dans « Paramètres > Afficher tous les paramètres d’Outlook > Courrier > Composer et répondre » ; dans la section « Prédictions de texte », il y a une case à cocher pour « Suggérer des mots ou des phrases pendant que je tape », comme l’explique un document d’aide de Microsoft.

Microsoft prévoit de déployer des prédictions textuelles pour Outlook sur le Web ce mois-ci, selon sa feuille de route Microsoft 365.

Ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité d’Outlook. Un autre ajout de la feuille de route confirme que le service de courrier reçoit une option de programmation, qui permettra d’envoyer automatiquement des messages à un moment ultérieur. Baptisée « Envoyer plus tard », cette fonction devrait être disponible sur le Web dans le courant du deuxième trimestre de cette année.

Microsoft 365, de plus en plus intelligent

Ces deux nouvelles fonctionnalités ne sont que les dernières d’une série de mises à jour pour Outlook et d’autres produits Microsoft 365. Au cours du week-end, par exemple, une nouvelle option qui bloque automatiquement l’abus du « Reply-All » a été ajoutée. Bien qu’elles soient frustrantes et distrayantes pour les utilisateurs, ces abus peuvent être un sérieux casse-tête pour les administrateurs système, car ils peuvent faire peser une énorme charge sur les serveurs.

En conséquence, le nouveau système de protection repèrera 10 « reply-all storm » de ce type qui touchent plus de 5 000 destinataires au cours de la dernière heure. Une fois déclenchée, elle bloquera toutes les réponses à ce fil de discussion pendant les quatre heures suivantes. Un rapport de non-livraison sera également envoyé à la personne qui a tenté de répondre à l’ensemble de la liste de distribution initiale.

La nouvelle marque d’Office 365, Microsoft 365, permet à la société d’offrir aux utilisateurs un plus grand nombre de fonctionnalités destinées aux entreprises. Cela inclut la génération intelligente de documents pour les applications Office et la technologie d’appel vidéo et de messagerie dans une nouvelle application Teams for Consumers.