Office pour iPad sera compatible avec les souris et les trackpads

Microsoft prévoit de mettre à jour Office pour iPad avec la prise en charge du trackpad et de la souris disponible depuis la dernière version d’iPadOS. Le fabricant de logiciels a toujours été prompt à mettre à jour sa gamme d’applications iOS avec les dernières fonctionnalités logicielles d’Apple, et des travaux sont déjà en cours pour mettre à jour Word, Excel, PowerPoint, et plus encore.

C’est un grand changement pour la tablette que Apple a longtemps soutenu qu’elle n’avait pas besoin d’un pointeur de souris. Cependant, la réalité est que l’iPad Pro a progressivement recoupé ce qui serait traditionnellement considéré comme le rôle d’un ordinateur portable, de même que les demandes de commandes plus familières ont augmenté.

En effet, en mars dernier, Apple a surpris tout le monde avec la prise en charge du trackpad dans iPadOS, et les développeurs s’empressent maintenant de mettre à jour leurs applications sur iPad. TechCrunch a annoncé en début de semaine dernière que Microsoft travaillait sur la prise en charge du trackpad dans Office pour iPad, qui « devrait être livré dans Office pour iPad cet automne ». On peut comprendre que Microsoft prévoit d’inclure la prise en charge du trackpad d’ici l’automne, ce qui laisse entendre que le support pourrait arriver beaucoup plus tôt sur certaines applications Office. Microsoft ne donne pas encore de détails sur ses plans exacts.

Microsoft a rapidement déployé l’année dernière la vue fractionnée de l’iPad pour Outlook sur iOS, et la société a lancé une application Office unifiée pour iOS plus tôt cette année. La nouvelle application Office combine Word, Excel, PowerPoint et d’autres fonctionnalités mobiles d’Office en une seule et même application plus petite.

Microsoft prévoit toujours de garder les différentes applications Word, Excel et PowerPoint disponibles sur iOS, et il est probable que nous verrons le support du trackpad émerger dans l’application principale d’Office et dans ces versions automnales également.

Une aubaine pour Microsoft

Au départ, l’adoption de iOS par Microsoft semblait étrange. Après tout, Windows a longtemps été la principale source de revenus de l’entreprise, et le développement de logiciels pour des plateformes concurrentes ne correspondait pas tout à fait à cette image. Cependant, la réalité est que la fortune de Microsoft n’a fait que s’accroître avec leur aventure sur l’iPad.

La reconnaissance de la marque en fait partie. Microsoft Office n’est pas étranger aux professionnels et aux écoles, et la possibilité d’avoir des versions de ces mêmes applications sur un iPad ou un iPad Pro est donc attrayante. En même temps, Microsoft a également travaillé sur ses services sur le cloud, afin de simplifier la synchronisation entre les différents appareils — comme un iPad Pro en déplacement et un PC de bureau Windows 10 lorsqu’il est au bureau. Ainsi, Microsoft est généralement avide de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu’Apple les ajoute à ses systèmes d’exploitation.