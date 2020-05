Comment utiliser et à quoi s’attendre du nouveau design de Facebook ?

La nouvelle version du site Web de Facebook est maintenant disponible dans le monde entier, a annoncé la société vendredi dernier. Avant ce changement, la nouvelle version de Facebook n’était disponible que sur certains marchés et dans certaines conditions, bien que la société ait déclaré à l’époque qu’une majorité de personnes y auraient accès.

Dans un article publié la semaine dernière, Facebook affirme que le nouveau site « sera désormais l’expérience Web de Facebook dans le monde entier », ajoutant « qu’il est plus rapide, plus facile à utiliser et qu’il vous permet d’utiliser le mode sombre ».

Le mode sombre est en effet le point fort de la nouvelle version, mais la mise à jour apporte également une autre révision assez spectaculaire. La présentation de la page d’accueil comporte un nouveau fil d’actualité plus mince, de nombreux espaces vides sur les côtés gauche et droit, des icônes plus grandes et une barre de menu qui vous permet de passer facilement aux différentes parties de l’application.

Pour ceux qui souhaitent activer le nouveau design et activer immédiatement le mode sombre, voici comment faire :

Cliquez sur la flèche vers le bas à la fin de la barre de menu supérieure pour faire apparaître l’ancien menu des paramètres de Facebook. Cliquez sur « Passer au nouveau Facebook ». Cliquez sur la même flèche vers le bas et activez ou désactivez « Mode sombre »

Recentrer l’expérience Web

Lorsque Facebook a dévoilé pour la première fois la refonte de sa version Web lors de la F8 2019, l’objectif était de recentrer l’expérience Web de base autour des domaines que la plupart des gens aiment encore utiliser : les événements, les groupes et la messagerie. Ce n’était pas tout à fait la fin du fil d’actualité en soi, mais les dirigeants de Facebook ont admis que le concept d’un fil algorithmique rempli principalement de contenus indésirables provenant de pages et de messages publics était désormais dépassé.

Les gens se replient de plus en plus sur des groupes et des messageries privés, et la seule utilité principale de Facebook à l’heure actuelle est que c’est toujours le meilleur moyen d’organiser un grand événement avec des amis ou d’entrer en contact avec quelqu’un que vous connaissez et dont vous n’avez pas les coordonnées.

Le PDG de la société, Mark Zuckerberg, l’a déclaré lorsque, quelques mois avant la révélation de la refonte, il a annoncé un changement de cap pour toute son entreprise vers des produits et des fonctionnalités axés sur la protection de la vie privée. Et à moins que vous ne fassiez partie des personnes âgées de Facebook ou que vous ne soyez particulièrement intéressé par le contenu affiché dans votre fil d’actualités, la plupart des gens ont décidé de passer plus de temps sur Instagram, TikTok, Twitch, YouTube et d’autres plateformes.

Le nouveau Facebook reflète les priorités de l’entreprise, avec un accent sur les vidéos pour le fil d’actualité (car les publicités vidéo font toujours gagner beaucoup d’argent à l’entreprise) et un accès facile aux événements et aux groupes aux côtés d’un panel Messenger remanié. Ce changement visuel peut être déconcertant, mais c’est un Facebook beaucoup plus agréable à utiliser une fois que l’on connaît la nouvelle interface.