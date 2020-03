iPadOS 13.4 ajoute le support complet de la souris et du trackpad

Apple ajoute la prise en charge des trackpads aux iPad avec sa nouvelle mise à jour logicielle iPadOS 13.4, à commencer par son nouveau modèle d’iPad Pro et l’accessoire « Magic Keyboard » qui l’accompagne.

La mise à jour ne se limite pas au nouveau matériel d’Apple. Apple indique que les trackpads et les souris seront disponibles pour tout iPad équipé de iPadsOS 13.4. Les souris Magic Mouse 2 et Magic Trackpad 2 d’Apple, et même les souris ou trackpads tiers connectés par Bluetooth ou USB, prendront également en charge cette fonction.

Les ordinateurs sont traditionnellement contrôlés par une souris ou un trackpad avec un curseur qui est toujours visible sur l’écran, mais Apple a déclaré qu’elle voulait créer quelque chose de nouveau et spécifique pour l’iPad au lieu de reproduire la même expérience qui existe déjà sur macOS.

Si Apple a ajouté la prise en charge rudimentaire des souris et des trackpads lors du lancement initial de iPadOS 13 l’année dernière, la mise en œuvre dans iPadOS 13.4 est bien plus avancée. Apple promet que cette fonctionnalité offrira aux clients « une toute nouvelle façon d’interagir avec leur iPad » et explique qu’elle a redéveloppé le support du trackpad à partir de zéro spécifiquement pour l’iPad, au lieu de simplement copier le design de la souris du Mac.

Cela dit, il y aura encore quelques aspects familiers, comme les gestes multitouch d’Apple pour les trackpads.

Voici comment fonctionne le support

Le curseur sera un petit cercle semi-transparent au lieu d’un pointeur normal, qui n’apparaîtra que lorsque vous en aurez besoin. Cela signifie qu’une fois que l’utilisateur arrête de déplacer le curseur, celui-ci disparaît de l’écran pour que le focus continue sur le contenu. Il disparaît également lorsqu’il survole certains éléments d’interface, tels que les boutons et les icônes du Dock. Ces éléments seront mis en surbrillance avec une forme différente afin que vous sachiez que le curseur est là, et vous pouvez simplement glisser pour accéder à d’autres options.

Apple dit qu’il est possible d’effectuer des gestes multi-touch avec le trackpad, y compris le défilement et le glissement. Il y aura de nouveaux gestes pour basculer entre les applications, accéder au sélecteur d’applications et activer le Dock, le centre de contrôle et les applications dans Slide Over.

iPadOS 13.4 sera disponible le 24 mars.