Le populaire jeu de course Forza Street est disponible sur Android et iOS

En général, la seule façon de vous faire plaisir est de passer par les séries Forza Motorsport ou Forza Horizon, qui sont deux des exclusivités les plus populaires de la plateforme Xbox depuis plusieurs années. Aujourd’hui, tout cela a changé. Forza Street de Microsoft, un titre de course gratuit du créateur de Forza, est disponible dès maintenant pour iOS et Android après avoir été lancé pour Windows 10 l’année dernière.

Dans un article de blog publié sur Xbox Wire, Andy Beaudoin, directeur du design de Forza Street, note que le jeu est basé sur des courses de type « pick and play », et pas nécessairement sur les courses de simulation pour lesquelles la série principale de Forza est connue.

Le jeu reprend la formule standard de Forza, qui consiste à collecter, personnaliser et faire des courses de voitures, et la reconçoit pour le mobile, ce qui signifie qu’il propose un grand nombre de micro-transactions et d’autres moyens de dépenser de l’argent si vous êtes intéressé. En effet, le jeu étant gratuit, il y a naturellement des achats dans l’application et des devises de premier choix que vous pouvez utiliser pour débloquer de nouvelles voitures.

Forza Street est techniquement un jeu de course dans les rues de Miami, il diffère donc beaucoup des récents jeux à gros budget pour console et PC de la série Forza Horizon. Microsoft présente le jeu comme une expérience « évolutive » avec des personnages intéressants, du mystère et de l’intrigue, explorés à travers une campagne narrative, des événements hebdomadaires sous les projecteurs et des événements thématiques à durée limitée. L’objectif final est bien sûr d’ajouter des voitures uniques à votre collection.

Des offres spéciales

Microsoft essaie d’attirer les nouveaux joueurs avec quelques promotions. Pour ceux qui joueront d’ici au 5 juin, vous débloquerez une Ford GT unique. Pour ceux qui joueront sur un appareil Samsung et le téléchargeront depuis la boutique Samsung, vous obtiendrez une Ford Mustang GT 2015 avec une peinture personnalisée sur le thème Galaxy ou une Chevrolet Corvette Z06 2015 pour ceux qui utilisent la gamme Galaxy S20, ainsi que des crédits supplémentaires dans le jeu et d’autres avantages.

Forza Street est également relié au Xbox Live, ce qui vous permet de synchroniser vos réalisations et votre progression sur iOS, Android et Windows 10.