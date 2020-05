Ces photos de la Surface Go 2 montrent une tablette avec un écran plus grand

Ces photos de la Surface Go 2 montrent une tablette avec un écran plus grand

Comme prévu, il semble que la prochaine tablette de Microsoft, la Surface Go 2, aura un écran légèrement plus grand que le modèle de la première génération. Mais grâce à des bords d’écran plus fins, la prochaine tablette Surface Go avec un écran de 10,5 pouces aura la même taille globale que la tablette originale.

WinFuture a publié des photos qui montreraient à quoi ressemble la nouvelle tablette lorsqu’elle est associée à des claviers rouge, bleu, platinium et noir.

Comme les dimensions physiques de la tablette restent inchangées, les personnes qui décident de la mettre à niveau bénéficieront d’un écran plus grand, d’un processeur plus rapide et d’autres améliorations. Mais, elles devraient pouvoir continuer à utiliser leurs étuis, claviers et autres accessoires existants. Il n’est pas certain que Microsoft introduira de nouveaux accessoires pour les personnes qui achètent une Surface Go pour la première fois.

Le Surface Go 2 devrait avoir un écran d’une résolution de 1 920 x 1 280 pixels (au lieu de 1 800 x 1 200 pixels), et deux options de processeur : Intel Pentium Gold 4425Y ou Core m3-8100Y.

Ces processeurs sont des puces de 6 watts, 2 cœurs/4 threads, qui font partie de la famille des processeurs Intel Core « Amber Lake » de 8e génération. Les deux devraient offrir un gain de performance par rapport au processeur Pentium 4415Y Kaby Lake de 6 watts, qui est la seule option pour la tablette Surface Go originale.

À partir de 460 euros

En outre, Microsoft mettra à niveau les capacités sans fil de sa tablette d’entrée de gamme en ajoutant la prise en charge du Wi-Fi 6. La prise en charge de la 4G LTE est également optionnelle. Et la société proposera également pour la première fois une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go.

Le prix aux États-Unis devrait commencer à 399 dollars, mais selon WinFuture, une tablette Surface Go avec un processeur Pentium, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage se vendra 459 euros en Allemagne, tandis qu’une version Pentium/8 Go/128 Go se vendra 629 euros.

Le prix des modèles équipés de processeurs Core m3 ou de 256 Go de stockage n’est pas connu.