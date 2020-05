Tinder va ajouter un chat vidéo dans l’application dans le courant de l’année

Un nombre important de rendez-vous galants se sont faits en ligne par le biais d’appels vidéo en raison de la situation liée à la pandémie de coronavirus COVID-19. Une populaire application dans le domaine des rencontres en ligne, Tinder, prévoit de faciliter les appels vidéo en ligne en tant que fonction intégrée à l’application au cours du deuxième trimestre de cette année, comme l’a annoncé la société mère de Tinder, Match Group, dans un communiqué de presse.

« Tinder reste clairement une application incontournable pour rencontrer de nouvelles personnes, qui est devenue un service encore plus critique avec tant de personnes coincées à la maison, et Tinder prévoit de

lancer la vidéo en direct en tête-à-tête à la fin du deuxième trimestre », peut-on lire dans le communiqué.

Les détails sont rares, mais le fait que Tinder lance cette fonctionnalité est une grande nouvelle. Ce serait l’une des plus grandes introductions de la marque, et un choix assez audacieux si l’on considère que Tinder compte des millions d’utilisateurs et que les appels vidéo peuvent être des lieux propices aux abus.

Le harcèlement et les abus pourraient être difficiles à détecter en vidéo, contrairement aux messages. Mais, on peut supposer que l’équipe construit son propre système de détection d’images offensives ou qu’elle se tourne vers un tiers pour en fournir un. Les utilisateurs devront également s’habituer à l’idée de passer des coups de fil puis de discuter avec des personnes par vidéo plutôt que de simplement filtrer leurs rendez-vous en personne.

Grâce à cet ajout, les utilisateurs n’auront plus à utiliser d’autres plateformes de messagerie ou d’appel vidéo pour honorer virtuellement leurs rendez-vous et avoir des conversations. En outre, cela pourrait également conduire à la rétention des utilisateurs dans la plateforme.

Une utilisation accrue pendant le confinement

Match Group est parvenu à cette conclusion après avoir mené plusieurs enquêtes auprès des utilisateurs de ses applications. Selon l’entreprise, 70 % des utilisateurs de Hinge ont déclaré être prêts à téléphoner ou à filmer des rendez-vous. En fait, l’entreprise affirme avoir accéléré le déploiement de la vidéo en live d’un à plusieurs utilisateurs sur sa propre application Plenty of Fish et a constaté des taux d’adoption qui ont dépassé leurs attentes.

Par ailleurs, Match Group a fait le point sur les performances de ses marques durant la pandémie COVID-19. Elle a constaté une augmentation du nombre moyen de swipes (le fait de balayer l’écran à droite ou gauche) sur Tinder chaque jour et a déclaré qu’il s’agissait de « records historiques ». En outre, Match Group note que les femmes se sont inscrites et souscrites à des applications de rencontre plus que les hommes depuis le début du confinement dans différentes parties du monde. « Comme le confinement s’est prolongé, nous avons constaté un certain impact sur les jeunes utilisateurs masculins, tandis qu’il y a eu une certaine reprise dans la population des plus de 30 ans. Les nouvelles inscriptions et les nouveaux abonnements se portent mieux chez les femmes que chez les hommes, comme c’est le cas pour l’engagement », peut-on lire.